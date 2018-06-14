Amatör Kulüplere önce iftar sonra yardım

İftar yemeğinin ardından kulüplere 152 bin liralık yardım çeki verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün aracılığı ile şehirdeki amatör spor kulüplerin onuruna iftar yemeği verirken, yemeğin ardından, 15 amatör spor kulübüne 152 bin liralık maddi destekte bulundu. Yardım çeki düzenlenen törenle amatör kulüplere teslim edildi.

2023 VİZYONUNDA AMATÖR SPORDA KALKINACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan’ın büyük destekleri ile Erzurum’da Vali Seyfettin Azizoğlu öncülüğünde spora ve gençliğe hizmet veren bir kurum olarak her zaman amatör sporun yanında olduklarını belirten GHSİM İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, amatör spor kulüplerinin de en büyük destekçisi olduklarını söyledi.

Taşkesenligil, “50 bini aşkın lisanslı sporcu sayımızla 100’e yakın spor tesislerimizle, Erzurum’da Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 Vizyonu hedefleri doğrultusunda ülkemizde başlatılan spor atağı ve spor tesisleşmesi sayesinde, ülkemiz birbirinden modern stadyumlara kavuşmuştur.

Bunun için de futbolda Türkiye olarak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na adayız. 2020 Şampiyonlar Ligi Finali ülkemizde yapılacak. İnşallah devletimizin ve hükümetimizin destekleri ile hedef 2023 vizyonu çerçevesinde amatör spor kulüplerimizde kalkınacak. Amatör futbol takımlarımızın sayısının fazla olması da en büyük arzumuz. Spor tüm ilçelerde ve mahallelerde yapılmalı” dedi.

2026 KIŞ OLİMPİYATLARI BİZİM OLACAK

Türkiye ve Erzurum olarak 2026 kış olimpiyatlarının Erzurum’da yapılması için devletin her birimiyle olimpiyatları almak için odaklandıklarının altını çizen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “İnşallah Türkiye olarak 2026 Kış Olimpiyatları’nı da Erzurum’a alacağız. 2011 Üniversiade ve 2017 EYOF’u başarıyla gerçekleştiren şehrimizin olimpiyatları da yapacağına inanıyoruz ve olimpiyatların ilimizde yapılması için seferber olmuş durumdayız. İnşallah kış olimpiyatları bizim olacak” diye konuştu.

AMATÖRLÜK PROFESYONLLİĞE GEÇİŞ KÖPRÜSÜDÜR

dünyada profesyonel sporların geçiş köprüsünün amatör spor olduğunu ifade eden Taşkesenligil, “Amatör spor fedakarlık ister, bizde bu fedakarlıkları her zaman yapıyoruz. Yapamaya da gayret gösteriyoruz. Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil edecek olan sporcuların amatörlükten yetiştiğini biliyoruz. Biz de bu doğrultu da ilimize her geçen gün yeni bir spor tesisi kazandırıyoruz” dedi.

3 TEMMUZ STADI’NIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ

Kayak ve buz sporları tesislerimizin yanı sıra Erzurum’un Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Sahaları ve GHSİM’nin Yüksek İrtifa Kamp Sahalarımızla futbola hizmet verdiklerinin altını çizen Taşkesenligil, “Amatörlerimiz mutlu olsun, yüzleri gülsün diye, amatör spor ilimizde daha çok gelişsin diye, 3 Temmuz Stadı’nın adeta çehresini değiştiriyoruz. Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün destekleri ile kulüplerimize modern kulüp binaları kazandırıyoruz. Yapımı son sürat devam eden yeni kulüp binalarımız amatör futbol camiamıza hayırlı olsun. Bu akşam iftar yemeğine katılan tüm kulüplerimize teşekkür ediyor, kendilerine yardım çeklerini takdim ediyoruz” dedi.

İftar Programı ve çek takdim törenine TFF Bölge Müdürü Metin Codur, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, ASKF Başkanı Selahattin Codur, TÜFAD Erzurum Şube Başkanı Abdusselam Gökçan, İl Hakem Kurulu Başkanı İsmail Çelebi, Saha Komiserleri Derneği Şube Başkanı Mehmet Aksakallı, Futbol İl Temsilcisi Burhanettin Andiç, Amatör Futbolcular Derneği Şube Başkanı Ferit Karakoca, GHSİM şube ve ilçe müdürleri ile amatör spor kulüplerinin temsilcileri katıldı.