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19 Temmuz 2018 10:20

Arı otu ve süt otu tarla günü düzenlendi

Erzurum’un Narman ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğün’ce bitkisel üretimi geliştirme projesi kapsamında hazırlanan ve Narman İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliği ile Kuruçalı mahallesinde arı otu ve süt otu tarla günü düzenlendi.

Arı otu ve süt otu tarla günü düzenlendi

19 Temmuz 2018 10:20


Tarla gününe katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, çiftçilerin gördükleri ve yaptıkları işleri daha kolay benimseyerek uyguladığı düşüncesinden hareketle "Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi" kapsamında olan İspir, Oltu, Olur, Şenkaya, Tortum, ve Uzundere ilçelerinde ve bitkisel üretimi geliştirme projesi kapsamında ise Aşkale, Çat, Horasan, Karayazı, Narman, Pasinler, Tekman olmak üzere toplam 14 ilçemizde arı otu ve süt otu ekimleri yapıldığını belirtti.


Narman İlçe Müdürü Erhan Çiftgül ise yaptığı konuşmada "İlçe Müdürlüğü olarak ilçemiz için yeni olan arı otu ve süt otu ekimleri teşvik edilerek her türlü desteği sunuyoruz ve bölgemizde yapılan tarımsal faaliyetlerle ilgili bitki desenini geliştirmek ve niteliği artırmak için gerekli çalışmaları da sürdürmeyi devam ederek, bu tip demonstrasyon çalışmalarına da devam edilecektir” dedi.


Narman ilçesinde düzenlenen tarla gününe İlçe Kaymakamı Mehmet Balıkçılar, Belediye Başkanı Yücel Ahmet İşleyen, İl Müdürü Osman Akar, il müdür yardımcıları, şube müdürleri, Narman ve çevre ilçe müdürleri, teknik elamanlar ve çiftçiler katıldı.




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