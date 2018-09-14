Aşkale'de tarla günü düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile DAP İdaresi Başkanlığının katkılarıyla Erzurum'un Aşkale ilçesi Yeni Köy Mahallesi'nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarla günü etkinliği düzenlendi.

Programa; Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Aşkale Belediye Başkan Vekili Şenol Polat, Tarım İl Müdürü Osman Akar, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Aşkale İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Mustafa Evran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Turgut Mollaoğlu, AK Parti Aşkale İlçe Başkanı Kerim Polat, CHP İlçe Başkanı Cafer Akbaba ve çiftçiler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kısa bir konuşma yapan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, bu toprakların tarım ve hayvancılık açısından merkezi bir konumda olduğunu söyledi.

Bin 800 rakımda yapılan tarım ve hayvancılığın diğer illere göre kaliteyi arttırdığına dikkat çeken Vali Azizoğlu, “Türkiye'nin en güzel sütü, en kaliteli besiciliğin yapıldığı güzide vatan topraklarında en verimli tarım ürünleri ortaya çıkmaktadır. Bizler bu bölgede elde ettiğimiz et ve süt ürünleriyle komşu ülkelerin bile taleplerini karşılayacak kapasiteye sahibiz. Çünkü 16 milyon metrekare mera alanıyla Türkiye'nin en büyük meralarına sahibiz. Bu vatan topraklarında bugün sorumlu olan bizler, devletimize ve milletimize yapmamız gereken hizmetleri büyük bir gayret, aşkla ve şevkle yapmak zorundayız. Bu bizim vazifemizdir. Bu bölgelerde alacağımız ürünler, ülke ekonomisi üzerinde oynanan oyunların bertaraf edilmesi yönünde büyük katkı sunacaktır” dedi.

Hedefe doğru gidiyoruz

Daha sonra söz alan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, son yıllarda Türk tarımının büyük bir yol kat ettiğini söyledi.

Türkiye'nin bir tarım ve hayvancılık ülkesi olduğuna dikkat çeken Başkan Sekmen, “Ülkemiz bir tarım ve hayvancılık ülkesidir. Fakat baktığımızda arzu edilen neticeyi alamadığımızı görüyoruz. Ama belirlediğimiz hedefe doğruda gidiyoruz. Devletimiz ve yetkili kurumlar çiftçimize üreticimize her zaman destek olmaktadır. İnanıyoruz ki Erzurum ünümüzdeki yıllarda organik tarım ve hayvancılıkta önemli bir konuma sahip olacaktır” şeklinde konuştu.

Tarım arazileri üretime kazandırılıyor

Yapılan projelerle tarım arazilerin korunması ve üretime kazandırılması için çalışmaların hızla devam ettiğini dile getiren Tarım İl Müdürü Osman Akar'da şöyle konuştu:

“Özellikle taş toplama tarımsal üretim için faydaları oldukça fazladır. Tarlada yüzeyde bulunan taşların toplanması neticesinde toprağın işlenmesini kolaylaştıracak, dolayısıyla kaliteli ve güzel tohum yatağı elde edilmesi ile verim olumlu yönde etkilenecektir.”

DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir ise kurum olarak her zaman üreticilerin yanında olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Azizoğlu ve katılımcılar, üretim yapacak olan genç çiftçilere hediye çeklerini taktim etti. Ardından taş toplama ve katı gübre serpme makinalarının tanıtımı yapıldı.

Ekonomik oyunları birlik ve beraberlikle bozacağız

Tarım ve Orman Bakanlığı ile DAP İdaresi Başkanlığının katkılarıyla Erzurum'un Aşkale ilçesi Yeni Köy Mahallesi'nde düzenlenen tarla gününü katılan Vali Seyfettin Azizoğlu, daha sonra kaymakamlık ziyaretinde bulundu.

İlçe hakkında Kaymakam Mehmet Aksu'dan brifing alan Vali Azizoğlu, ardından ilçeyi gezerek, esnaf ve vatandaşlarla biraraya geldi.

İlçe merkezinde yaşlı, genç bütün vatandaşlarla tokalaşıp sohbet eden Vali Azizoğlu, halkın çay ikramını geri çevirmedi. Vali Azizoğlu ve beraberindeki protokolle bir kahvede oturup sohbet eden vatandaşlar, Türkiye'nin bir barış ve huzur ülkesi olduğunu söyledi. Devleti her daim yanlarında gördüklerini ifade eden ilçe halkı, birlik ve beraberlik sayesinde ekonomik olarak oynanmak istenilen oyunların üstesinden geleceklerini söyledi.