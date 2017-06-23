Aşkale’ye 320 bin liralık tarım makinası desteği

Teslim ve protokol imza töreni Aşkale’de yapıldı. Kaymakamlık binası önünde gerçekleştirilen törene katılan DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, geçtiğimiz yıl desteklenen Balyalama Silaj Makinesi’ne ek olarak yeni alınan traktörün hizmete girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Balyalama ve silaj makinasını daha etkin ve verimli kullanmak için traktöre ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Başkan Demir, “Kiralama yoluna gidecektik ama aldık. İyi de oldu. İnşallah güzel bir netice alırız” dedi.

Tarımsal makine desteğini Doğu Anadolu Bölgesi’nde ilk defa Aşkale ilçesinde başlattıklarını, geçen yıl tritikale yem bitkisini balyalayarak silaj yapan makinayı, Aşkale İlçe Tarım Müdürlüğü’ne verdiklerini belirten Başkan Demir, silaj makinasını yürütecek güçlü bir traktörü de çiftçilerin emrine böylece sunduklarını söyledi. Başkan Demir, “Hayvancılıkta kaba yem dediğimiz girdi maliyetlerinin aşağıya çekilmesi lazım. Girdi maliyetlerinin yüzde 65’ini kaba yem oluşturuyor. Bunu ne kadar kaliteli ve ne kadar ucuza mal edersek hayvancılık o derece para kazandırmaya başlar” diye konuştu.

Söz konusu makinaların Avrupa’da değişik ülkelerde yoğun şekilde kullanıldığını dile getiren Başkan Demir, “Biz de makine desteğine Aşkale’den başladık. Ayrıca balyaları indirip bindirmek için 2 adet ataçman aldık. Bir tane de 3 metre boyunda çayır biçme makinası. Aldığımız namlulu makinayla artık tırmığa gerek kalmayacak. Bu sene traktörle beraber toplam 320 bin liralık bir yatırımı Aşkale ilçemize yapmış oluyoruz. Bizim en büyük beklentimiz çiftçilerin buna gözü gibi bakması” şeklinde konuştu.

Balyalama ve silaj makinasının sadece Aşkale ilçesinde hizmet vermeyeceğini, farkındalık oluşturmak amacıyla il sınırında bulunan diğer köylere de gideceğini açıklayan Başkan Demir, “Tritikale yem bitkisinin kullanımını yaygınlaştırmak istiyoruz. Onun için sizin burada göstermiş olacağınız başarı tüm bölgeye yayılacak. Özellikle İlçe Tarım ile Ziraat Odası ile çiftçilerimizin işbirliği içerisinde bu makinanın en güzel şeklide kullanılmasını istiyoruz. Makinaların kullanımıyla ilgili bir eğitim de verilecek. Eğitim sonrası, Bölgedeki 15 ilin Tarım İl Müdürlerini ve Ziraat Odaları başkanlarını da çağırıp farkındalık oluşturmaya çalışacağız. Aşkale’ye hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Törende, tarım makinalarının hizmete girmesi dolayısıyla kurban kesilerek, dualar edildi. Ayrıca, DAP İdaresi ve İlçe Tarım Müdürlüğü arasında bir de protokol imzalandı.

Düzenlenen törene, Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, Erzurum İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan, Aşkale İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Evren, DAP İdaresi Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörü Gül Yıldız, Aşkale Ziraat Odası Başkanı Selçuk Güney ile çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.