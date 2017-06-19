Atatürk Üniversitesi, Embriyo transferi ile damızlık hayvan üretecek

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Özbayat’ın hazır bulunduğu “Embriyo Transferi ile Damızlık Hayvan Üretimi” projesi sayesinde hayvancılık sektöründe önemli bir adım atılmış oldu.

Bulunduğu konum itibariyle çevresi ve bölgesi için büyük önem taşıyan Atatürk Üniversitesi, üstlendiği bu misyon dahilinde çalışmalar yapmaya devam ediyor. Ülke sorunlarına çözüm arayan, girişimci ve yenilikçi bir anlayışla projeler geliştiren Atatürk Üniversitesi, bugüne kadar hayata geçirilen önemli projelerine bir yenisini daha ekledi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Atatürk Üniversitesi arasında gerçekleşen bu işbirliğinin önemine değinen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Türkiye’de sadece üç üniversitede gerçekleşen bu projenin dördüncü ayağını Atatürk Üniversitesi oluşturuyor. Embriyo Transferi ile Damızlık Hayvan Üretimi sayesinde kırmızı et üretiminde önemli bir artış bekleniyor, üniversitenin ürettiği bilginin sanayiye, topluma, tarım ve hayvancılığa sağlayacağı katkı açısından bu projeyi önemsiyoruz” dedi.

“Akademik çalışmalarımızın vatandaşımıza temas etmesine büyük önem veriyoruz”

Türkiye’nin en eski ziraat fakültelerinden birisinin Atatürk Üniversitesi bünyesinde eğitim verdiğine de dikkat çeken Rektör Çomaklı: “Gerek Çiftçi Eğitim Merkezi’nde yürütülen çalışmalar gerekse Veterinerlik Fakültesi tarafından verilen hizmetler, akademik çalışmaların yanında vatandaşlarımıza da temas etme noktasında büyük önem arz ediyor. Embriyo Transferi ile Damızlık Hayvan üretiminin teknolojik yanının olması sebebiyle bu projenin bir ayağını da TEKNOKENT oluşturuyor.

Biz de yaptığımız ve planladığımız bu çalışmalarla, çevre illerimiz başta olmak üzere, bölgemiz ve ülkemiz için üstendiğimiz sorumluluğun bilincinde olarak hareket ediyoruz. Bugün, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile imzaladığımız bu anlaşmanın da istenilen hedefe ulaşması adına elimizden gelenin fazlasını yapacağız” ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesi mezunu olan Genel Müdür Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Özbayat öğrencilik yıllarını anlatarak, o günler de Erzurum’da insana verilen değeri şuan hiçbir yerde göremediğini söyledi. Özbayat: “Bu projeler vesilesiyle Erzurum’a hizmet edip vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödemiş oluruz” diye konuştu.