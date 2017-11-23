Atatürk Üniversitesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Savaş Eğilmez:

Yıllardır ABD, İsrail ve Batılı ülkelerden aldığı büyük destekle binlerce kişinin ölümüne, binlercesinin sakat kalmasına, milyonların mülteci durumuna düşmesine neden olan DEAŞ terör örgütünün artık işlevini tamamlamış, hareket alanı kalmayan ve şimdilik buzluğa kaldırılmış bir örgüt olduğunu kaydeden Savaş Eğilmez, “Orta Doğu’nun DEAŞ döneminin en kârlı çıkanlarından biri hiç kuşkusuz PYD-YPG terör örgütü oldu. Yıllardır ülkemizde binlerce ölüme neden olan PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD/YPG terör örgütü özellikle son iki yıl içerisinde hakim olduğu alanın sınırlarını oldukça genişletme imkânı buldu. Dünya kamuoyunun da bildiği üzere PYD bu genişleme ve gelişme fırsatını ABD’nin açıktan ve tam desteği ile gerçekleştirdi. ABD, DEAŞ’ın varlığını ve faaliyetlerini bahane ederek, geliştirdiği strateji ve politika neticesinde, genelde bölgedeki Kürtlerden oluşan PYD militanlarından, Washington’un çıkarları için hareket edecek paralı askerler oluşturdu. Sözde büyük Kürdistan hayaliyle, bölgedeki Kürtlerin temsilcisi olduğunu savunan PYD/YPG terör örgütü, kontrol ettiği topraklar üzerindeki Kürtleri doğrudan, bölgedeki diğer Kürt gruplarını da dolaylı olarak Batılı güçlerin Orta Doğu’daki çıkarlarına peşkeş çekmiş durumda. Pentagon yönetimi baştan aşağı silahlandırıp, eğittiği ve lojistik olarak da kalkındırdığı binlerce kişinin terörist olduğunu ve bu teröristlerin bölgeye komşu olan başta Türkiye olmak üzere İran ve Irak tarafından da istenmediğini ve bu desteğin gün geçtikçe yukarıda zikrettiğimiz ülkelerin sinirlerini gerdiğini şimdilik önemsemiyor. Üstelik bölge ülkelerinin yanı sıra Suriye’deki en önemli aktör olan Rusya’nın da PYD terör örgütünün güçlenmesinden ve genişlemesinden duyduğu rahatsızlık gün geçtikçe artıyor. Başka değişle genişlediğini ve güçlendiğini düşünen PYD/YPG aslında adım adım ölümcül bir sona doğru gidiyor. ABD’nin güçlü desteğiyle gerçeklik duygularını kaybeden PYD terör örgütü, her geçen gün kendilerince bağımsız bir devlet kurma umutlarını güçlendirerek, bu ütopyasını bölgedeki Kürtlere aşılamaya çalışıyor. Ve bu doğrultuda eşkıyalıkla hakimiyet kurduğu bölgelerdeki insanlara büyük bir zulüm uyguluyor.” diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Savaş Eğilmez, “Türkiye’nin bütün ikazlarına rağmen teröristleri desteklemeye devam eden ABD yakın bir gelecekte, bölgedeki gerçekliğe aykırı davranan PYD’yi yanlız bırakmak zorunda kalacaktır. “Zorunda kalacak” tabirini özellikle kullanıyoruz çünkü ABD piyon olarak kullandığı PYD için başta Türkiye olmak üzere İran, Irak ve Suriye ile karşı karşıya gelmek istemeyecek ve DEAŞ ve Barzani’ye yaptığının aynısını PYD/YPG’ye de yapacak ve onları da tek başlarına bırakacaktır. Şartların ve dengelerin anlık olarak değiştiği bölgede belki de tek öngörülebilir durum; yakın gelecekte ABD’nin, PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD/YPG terör örgütüne olan yoğun desteğine son verecek olmasıdır.

Bölge ülkelerinin ulusal, güvenlik ve gelecek çıkarlarının tam karşıtında hareket eden PYD aynı Barzani’nin karşılaştığı tepkilerle hatta Barzani’nin yaşadığının çok daha serti ile yüzleşmek zorunda kalacak. İşte o gün kendisini besleyen ABD’yi yanında bulamayacak. Bütün bu gelişen ve gelişecek olan olaylarda en büyük zararı bölgedeki masum Kürtler görecektir. Nasıl PKK’ya, Barzani’ye kanıp arkalarından giden Kürtler büyük sıkıntılarla yüzleşmek zorunda kaldıysa, PYD’nin arkasından gidenler de aynı kaderi yaşayacaklardır.

Özetle DEAŞ’ın ve Barzani’nin başına gelenler PYD-YPG terör örgütünün de başına gelecektir. Bu örgütle hareket edenler de büyük bir yıkım yaşayacaktır. Bölgedeki Kürtlerin çok iyi düşünmesi ve çok dikkatli hareket etmeleri gerekiyor. Deaş ve Barzani örneğini asla unutmamalılar. DEAŞ bitti, Barzani gitti, sıra PYD/YPG’ye geldi” ifadelerine yer verdi.