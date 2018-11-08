Atatürk Üniversitesi, Yaratılış Kongresine ev sahipliği yapıyor

Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi”nin açılışı, Nenehatun Kültür Merkezinde gerçekleşti. Açılışa, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda bilim insanı katıldı.

Kongrenin açılışını yapmak üzere kürsüye çıkan Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Nihat Yatkın, 2017 yılında Harran Üniversitesinde birincisi düzenlenen Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi'nin ikincisine, 8-9 Kasım 2018 tarihlerinde Atatürk Üniversitesinin ev sahipliği yapacağını belirtti.

“Evrim Görüşünün İdeolojik Düşüncelere Alet Edilmesinin Önüne Geçilmesine Dair Önemli Adımlar Atılacak”

Yaklaşık iki yüz yıldır pozitivist felsefeye dayalı ateizmin ilmî kılıf içerisinde ders kitaplarında, belgesellerde, filmlerde hatta çizgi filmlerde dahi bilimsel bilgi gibi takdimi, toplum fertlerinin ekseriyetini ailesine, milletine, dinine ve vatanına yabancılaştırdığını aktaran Yatkın, “Bu türden yanlışları düzeltmek ve bilimlerin gerçek verilerini gündeme getirip değerlendirmek için düzenlenen Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongreleri vesilesiyle “evrim” ve “yaratılış” konuları kendi ilmi platformlarında değerlendirilerek evrim görüşünün ideolojik düşüncelere alet edilmesinin önüne geçilmesine dair önemli adımlar atılacaktır” dedi.

Bu kongrelerin, insan ve kâinatın mahiyetini ve yaratılışını daha iyi anlamada bilim camiasının düşünce ufkuna katkı sağlayacağı, araştırmalarında onlara yeni bir şevk ve heyecan vereceğini ümit ettiğini ifade eden Prof. Dr. Yatkın bu vesileyle, kongrenin düzenlenmesinden tebliğlerin hazırlanmasına kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kongre sonuçlarının bilim dünyasına önemli katkılar yapacağına gönülden inanıyor, saygılar sunuyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

“İslâm Dini, İlme Ve İlim Adamına Büyük Önem Veriyor”

Kongreye davetli konuşmacı olarak katılan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzah Tarhan, böyle bir kongrenin kültürel ve tarihi açıdan kadim bir değer taşıyan Erzurum'da ve 61 yıllık köklü geçmişiyle Atatürk Üniversitesinde gerçekleştiriliyor olmasının oldukça anlamlı olduğunu aktardı. İki gün boyunca sürecek olan kongrenin verimli geçeceğine yürekten inandığını belirten Tarhan: “İslâm dini bilimle çatışmaz. “Din ayrı bilim ayrıdır” düşüncesi pozitivist felsefenin ürünüdür. Başka bir ifade ile bilimin ayrı, dinin ayrı hakikatleri olamaz. Bilimle din, akılla vahiy arasındaki kavgada İslâm medeniyetinin yeri yoktur. Çünkü bilimlerin konusu Allah'ın Kudret sıfatının eseri olan kâinat kitabıdır. Kur'an ise, Allah'ın Kelam sıfatının eseridir. Kur'an kâinat kitabının bir nevi tefsiridir. Çok sayıda ayet ve hadisin, İslâm dininin ilme ve ilim adamına büyük önem verdiğini açıkça göstermektedir” şeklinde konuştu.

8-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek kongrede; Kur'an ışığında yaratılış gerçeğinin değerlendirilmesi, evrimci görüşlerin sorgulanması, yaratılışın gaye ve hikmetleri, yaratıcıyı tanıma ve anlama, ders kitaplarının müfredatının yaratılış gerçeği açısından değerlendirilmesi ve medya ile belgesellerde yaratılış gerçeğine bakış gibi konular ele alınacak.