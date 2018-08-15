Aydemir: ‘Ak dava insana saygı davasıdır’

17’inci gurur yılına erişen AK siyaset, muhteşem asırların müellifleri aziz ecdadın izinde ve onun mukaddeslerine bağlıdır.’ dedi.

AK PARTİ GÖNÜL SEFERBERLİĞİNİN İFADESİDİR

‘AK Parti bir gönül seferberliği, AK Dava bir sevgi davasıdır’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Yüce milletimizin asgari ve azami müştereklerine sahip çıkan AK hareket, yeryüzünde mağdur milletlerin de hamisi, mazlumların kimsesi, hakkın sesidir. Siyasi tarihimizde küresel boyutta akis ve destek bulan tek oluşumdur. Bunun sırrı yaratılanı yaratandan ötürü sevmek ve ona hadim olmaktır.’ yorumunu yaptı.

AYDEMİR ERZURUM’UN NABZINI TUTUYOR

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Erzurum’da yürüttüğü yasama çalışmaları kapsamında istişare ziyaretlerini sürdürüyor. Sivil Toplum Örgütleriyle bir araya gelen Aydemir Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şubesinin konuğu oldu. Türk Kızılayı Erzurum Şubesini ziyaret eden Aydemir, kurban vekaleti verdi. Ayazpaşa ve Gürcükapı esnafıyla görüş alışverişi yapan Aydemir, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler üzerine istişare etti. Milletvekili Aydemir Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından gerçekleştirilen AK Parti 17. Kuruluş yıldönümü etkinliğinde partilileriyle buluştu

AYDEMİR’DEN TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ BULUŞMASI

Sivil Toplum örgütlerinin nabzını tutmak, Erzurum’un 2023 vizyonuna dair fikir alış verişinde bulunmak amacıyla Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şubesine konuk olan Milletvekili Aydemir, dernek başkan ıAhmet Degen ve yönetim kurulu üyeleriyle gündemi yorumladı. Emekli kesimin beklentileri ve tespitlerini alan Milletvekili Aydemir, ‘Yükselen büyük eser ve hizmetlere can veren kişilerin otağı Emekliler Derneği Erzurum Şubesini ziyaret ettik. AK Parti’nin Emeklilere dönük politikalarını şükranla karşılayan yöneticiler, iktisadi savaşta AK önderimiz sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ufkunda olduklarının altını çizdiler. Yolları yolumuz, ufukları ufkumuzdur.’ dedi.

AYAZPAŞA ESNAFINA ZİYARET

Günlük çalışma programının esnaf ziyaretleri kapsamında Ayazpaşa ve Gürcükapı esnafıyla buluşan Milletvekili Aydemir, ABD tarafından sahneye konulan dolar kuru oyunu üzerine tepkileri kaydetti.

Aydemir, ‘Şehir merkezi dışında kırsalın da fonksiyon ifa ettiği Ayazpaşa-Gürcükapı esnafı ve vatandaşlar ABD’nin iktisadi yapımıza haince yönelmesine çok tepkililer. Problemsiz bir ekonomik seyri bozma girişimine milletçe karşılık vermeliyiz kararlılığındalar. Erzurumlu Türkiye’nin ekonomi davasına da yüreğini adıyor. Biz de onlarla aynı paydada olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.’ değerlendirmesinde bulundu.

AYDEMİR VEKALET VERDİ

Milletvekili Aydemir’in bir diğer ziyaret adresi Türk Kızılayı oldu. Kızılay Başkanı Hüseyin Bozhalil ve çalışma ekibiyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir yaptığı açıklamada, ‘Dünya ölçeğinde en büyük merhamet ve insani yardımı ifade eden yapının adı Türk Kızılayı Erzurum Şubesini ziyaret edip yetkililerle ahvali konuşarak, Kurban için vekalet verme vecibemizi yerine getirdik. Dadaş yüreklerin uğrak yeri olması beklentimizdir. ‘ dedi.

AYDEMİR 17. GURUR YILI COŞKUSUNU PAYLAŞTI

Milletvekili Aydemir daha sonra AK Parti’nin 17’inci kuruluş yıldönümü coşkusunu paylaşmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından gerçekleştirilen AK Platformda partilileriyle buluştu. AK Parti Kadın Kolları üyelerinin ağırlandığı etkinlikte, katılımcılara hitap eden Milletvekili Aydemir, gündeme ilişkin tespitlerini aktardı. Aydemir etkinlik sonrası yaptığı değerlendirmede, ‘Vefa, sadakat, liyakat üzerine 14 Ağustos 2001’de kurulan AK Partimiz, millete hizmet edenleri taltifi vazife biliyor. Bu bapta ve kuruluş yıldönümümüzde Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Mehmet Sekmen, Kadın Kollarımızın İl ve İlçe yöneticileriyle buluşmamıza vesile oldu. Minnettarız. ‘ ifadesine yer verdi.

DADAŞLAR CUMHURBAŞKANIMIZA DUACI

Ziyaretleri sonrasında yaptığı değerlendirmede Türkiye’deki son ekonomik gelişmeler ve bu doğrultuda Erzurum’un nabzını yorumlayan Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum esnafı ve eşrafıyla, sanatkarı ve işadamıyla, emeklisi ve çalışanıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD’ye karşı kaydettiği her tasarrufu yürekten destekliyor. Dadaşlar Sayın Cumhurbaşkanımıza duacıdır. ‘dedi.