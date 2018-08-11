Aydemir: ‘Erzurum kardeşlik coğrafyasıdır’

’ mesajıdır. ‘ değerlendirmesinde bulundu.

AYDEMİR TÜRK OYUNLARINI DEĞERLENDİRDİ

Oyunların açılış töreni sonrasında bir açıklama yapan AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir

Türk Oyunlarının, Orta Asya’dan Viyana kapılarına uzanan muhteşem Türk coğrafyasındaki duruşu, bu coğrafyada hakimiyeti sağlayan ruh disiplinini ifade ettiğini belirterek, ‘ Türk Oyunları; Ötügen’den Kaşgar’a, Duşanbe’den Astana’ya, Bişkek’ten Aşkabat’a, Taşkent’ten Lefkoşa’ya, Yesevi’den Ankara’ya, Malazgirt’ten Erzurum’a müşterek bir ruhun ve ona ait asaletin kaydıdır. ‘ nitelemesini yaptı.

‘ENFAL SURESİ VE DEĞİŞMEZ HAKİKAT’

Milletvekili Aydemir, ‘Türk Oyunlarına mana veren hakikat, ‘(Oku) Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı. Mü’minleri, tarafından güzel bir imtihanla denemek için Allah öyle yaptı. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.’ İlahi buyruğuna teslimiyettir. İla’yı kelimetullah için nizamı alem vurgusudur. ‘ dedi.

‘TÜRK OYUNLARI BİR SELAMDIR’

Oyunların ifade ettiği manaya ait tarif ve tasvir kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Türk Oyunları, Amu derya’dan İrtiş’e, Yenisey’den Fırat’a, Ural’dan Tuna’ya, Kür’den Sakarya’ya bir gönül ırmağı; Isık’tan Hazar’a, Aral’dan Van’a bir muhabbet deryası; Altaylardan Palandöken’e, Ural’dan Bazardüzü’ne asil bir duruş zirvesi: Pamir’den Mohaç’a, Fergana’dan Erzurum Yaylasına, Buhara’dan Pasinler Ovası’na bir selamdır. ‘ ifadesini kullandı.

AHMET YESEVİ’DEN ALVARLI MUHAMMED LÜTFÜ EFENDİ’YE RUH MİMARLARIMIZ

Milletvekili Aydemir, ‘Türk Oyunları bir asil duruşun tarifidir ki.. Bu duruşta Ahmet Yesevi’den Alvarlı Muhammed Lütfü Efendi’ye, Hoca Dehani’den Ak Şemsettin’e, Mete’den Fatih’e, Dede Korkut’tan Mehmet Akif’e, ruh mimarlarımızın üslubu vardır. Bizim olan ve bizi biz yapan duruş. Coğrafyalar ötesi cihanşümul bir kardeşlik mesajı’ dedi.

YESEVİ DUALI, YUNUS EDALI, CELALEDDİNİ’İ RUMİ MANALI MESAJ

Değerlendirmesinde oyunlarla verilen manevi mesaja ilişkin kayıt düşen Milletvekili Aydemir, ‘

Himalayalardan Hıra’ya bir muhabbet köprüsüdür bizim oyunlarımız.. Orhun abidesindeki mesajı, Mekke’den neşet eden ilhamı kaydeder. Nefsi yenmektir hesap. İlayı kelimetullah için candan geçmektir dava. Yesevi dualı, Yunus edalı, Celaleddini’i Rumi manalıdır.’ yorumunu yaptı.

BİRLİK, DİRLİK VE KARDEŞLİK KAYDI

Oyunların birlik ve beraberlik ruhunu ayakta tutan temelleri ifade ettiğine atıfta bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Türk oku muhabbet okudur.. Sadağında sevgi, dudağında rahmet niyazı vardır kemankeşin. Ve ucunda, yaratılanı yaratandan ötürü sevmek’ mesajı taşır fırlatılan ok. Menzili gönüldür ki enaniyettir hedefi. ‘ dedi.

ERDOĞAN’DA İFADE BULAN MİLLİ İRADE DEHASI

Milletvekili Aydemir, ‘Türk oyunlarında ortaya konan üslup, Çanakkale’de, Aziziye’de tarihe kaydedilen milli diriliş destanının teması; 15 Temmuz’da ihanet odaklarına karşı sergilenen milli şahlanışın manası, AK önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da ifade bulan milli irade dehasıdır. ‘ vurgusunu yaptı.

SEKMEN’E TEŞEKKÜR

Oyunların tertibinde emeği geçen herkes ve her kesime teşekkür eden Milletvekili Aydemir, ‘Türk oyunları bizim ruh temellerimizle buluşmamızı kaydeder. Bu öze dönüş seferine öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, bize ait milli duruşu vurgulayan oyunlara öncülük eden Sayın Necmettin Bilal Erdoğan’a, göreve başladığı günden bu güne Erzurum’u manasıyla buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sekmen’e, emeği geçen herkese ve bu asil yürüyüş kervanında yer alan milli iradeye minnettarız. ‘ dedi.