Aydemir: ‘Gençliğimiz, Milli iradenin ifadesidir’

GENÇLİĞİMİZ DEĞERLERİYLE BULUŞTU

Gençliğin özüne dönerek, şahsında değerlerine ait ruhi kıvam ve nizamı tesiste yarışır hale geldiğini, irfan ve medeniyet kıblesini mukaddesatında bulduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘AK önderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ufkunda buluşan, nefsini milleti ve değerleri için feda eden bir gençliğimiz var şükürler olsun. Bu gençlik milli ve manevi kıvamını 15 temmuzda ecdadının haysiyet ve onuru içinde sergilemiş, milli iradeye kefen biçmeye çalışan ihanet odaklarını tarihin karanlık sayfalarına göndermiştir.’ dedi.

‘GENÇLİĞİMİZ, MİLLİ İRADENİN İFADESİDİR’

Milli İradenin ifadesi olan gençliği, ‘Ben’ demeyi unutmuş, bu lafzı zihninden silip bize teslim olmuş bir gençlik.. Şahsi ihtiras ve hesaplarından sıyrılmış bir gençlik. Nefsini mukaddesatının emirleri ekseninde barış, güven ve dirliğe adamış bir gençlik’ olarak tarif eden Milletvekili Aydemir, ’Bu gençlik Asım’ın nesli olduğunu 15 temmuzda bir kerre daha ortaya koymuş, tarihi duruşuyla Çanakkale ruhunu bir kez daha küresel idrake belletmiştir. Milli şairimiz Akif’in, ‘ Âsım’ın nesli...diyordum ya...nesilmiş gerçek/ İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek’ dediği gençlik işte bu gençliktir, bizim gençlerimizdir.’ kaydını düştü.

GENÇLİĞİMİZ BİR MANA KALASIDIR

Gençliğin 15 Temmuz ihaneti karşısında, bir mana kalası gibi durduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz/ Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz’ diyen gençliğimiz bu yüce milletin geleceği ve teminatıdır. Akifçe, ‘Değil mi cephemizin sinesinde iman bir/Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir/Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz,/ Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!’ diyen gençlerimiz var oldukça, İla’yı Kelimetullah için devleti ebedi müddet küresel izanda milli irademize ait bir iman mührü olarak ebediyen kalacaktır.’ dedi.

15 TEMMUZ’DA KAYDEDİLEN DİRİLİŞ DESTANI

Aydemir, Türk Gençliğinin 15 Temmuz’daki haysiyet ve diriliş destanında kaydettiği yegane mesajın, ‘Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem/ Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem/Biri ecdadıma saldırdımı, hatta boğarım! ...-Boğamazsın ki! /-Hiç olmazsa yanımdan kovarım/Üçbuçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam/ Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam’ kaydı olduğunu vurguladı.

ÜSTADIN KAYDIYLA GENÇLİĞİMİZ

Son 16 yıllık süreçte gençliğin yeniden değerlerinde uyandığı ve kıymet hükümleriyle bir diriliş devri yaşadığını bildiren Milletvekili Aydemir, ‘Üstadın berceste ifadesiyle, bu gençlik; "zaman bendedir ve mekân bana emanettir! " şuurunda bir gençliktir. Bu gençlik; "kim var! " diye seslenilince, sağına ve soluna bakınmadan, fert fert "ben varım! " cevabını verici, her ferdi "benim olmadığım yerde kimse yoktur! " duygusuna sahip bir dava ahlâkını pırıldatıcı bir gençliktir. Tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet rabiası uğrunda, üstadın kaydıyla, ‘can taşıma liyakatini, canların canı uğrunda can vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara ve o nispette strateji ve taktik sahibi bir gençliktir. Milletin birliği, devletin dirliği için canından geçmeyi şeref bilen bir gençliktir. Bu gençliğe, Asım’ın nesline minnettarız’ ifadesine yer verdi.

MİLLİ HAYSİYET VE VAKARIMIZ

Kurtuluş Savaşının sembolü olan 19 Mayıs 1919’da milli iradenin haysiyet ve vakarını cihana bellettiği, rabia umdesinden taviz vermeyen milletin yeni bir destan kaydettiğini aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Bu duruş ve yedi düvel karşısında kaydedilen kıyam aziz milletimizin yeryüzünde emsali bulunmayan milli ve manevi şuurunun eseridir. AK önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın seçkin tarifiyle, ‘Samsun’da yakılan istiklal meşalesi, milletimiz için bağımsızlığın müjdecisi olmuş; birlik ve beraberlik içerisinde, azim, cesaret, kararlılık ve inançla verilen o eşsiz mücadele, bilahare Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır.’ değerlendirmesinde bulundu.

KUTLAMA

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘İstiklal şuuruyla yetişen gençlerimiz, tarihlerine sahip çıkmaları, milli değerlerine bağlılıkları, her açıdan nitelikli ve donanımlı olmaları sayesinde, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımada temel unsur konumundadırlar.’ Tarif ve tasvirini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Gençlerimizin şahsında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şüheda ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Bu vesileyle Gazze’de yaşanan insanlık dramında zulmün her türlüsüne reva görülen Filistinli genç kardeşlerimizin de acılarını paylaşıyor, zalimleri telin ediyoruz. ‘ dedi.