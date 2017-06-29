Aydemir: ‘Hınıs’a her daim şükran borcumuz var’

Hınıs 16 Nisan’daki AK duruşuyla bunu bir kez daha ortaya koymuştur. AK yürekli Hınıslılara müteşekkiriz’ dedi.

AYDEMİR: HINISLILARIN FERASETİ GIPTA EDİLECEK DÜZEYDEDİR

‘Hınıs Ak Yürekli insanlardan müteşekkildir, Hınıs’a her daim şükran borcumuz var’ diyen Milletvekili Aydemir, Hınıs’ı AK yürekliler ilçesi olarak nitelendirdi. Aydemir, ‘Milli irade irfan ve izanımızı ifade eden Hınıs halkı gıpta edilecek bir basiret ve ferasetle ülkemizin 2023 hedefine yürüyüşünde bir kardeşlik safı tutmuştur. Hınıs, Rabiamıza sadakatte, AK Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a vefada mümtaz bir duruş sergilemiştir. ‘ kaydını düştü.

AYDEMİR HINISLİLARLA BULUŞTU

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Hınıslılara konuk oldu. AK Parti İlçe Başkanı Memet Sönmez ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte ilçe parti teşkilatında üyelerle bir araya gelen Aydemir, bayram tebrikinde bulundu, ilçe halkının beklentilerine dair görüş alış verişi yaptı. İlçe esnafını da ziyaret eden Aydemir, Hınıs’ın Hoşgörü ilçesi olduğunu vurguladı.

AYDEMİR OVA ÇEVİRME’NİN MİSAFİRİYDİ

Milletvekili Aydemir Hınıs ziyareti kapsamında Hınıs eşrafından Kemal Eren Bey’in ailesi ve yakınlarına taziyelerini sundu, acılarını paylaşarak rahmet niyazında bulundu. Aydemir daha sonra ilçede gerçekleştirilen 26 Km’lik grup köy yolunun sıcak asfalta kavuşturulması coşkusunu paylaştı. Beraberinde heyetle birlikte Ova Çevirme Köyüne bayram ziyaretinde bulunan Milletvekili Aydemir, İstanbul’dan Sıla-i Rahim Programı düzenleyen dernek etkinliğine de iştirak etti.