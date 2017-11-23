Aydemir’den Bal Ormancılığı teklifi

AYDEMİR’DEN ERZURUM BEKLENTİLERİ

Milletvekili Aydemir, Daphan, Erzurum ve Pasinler Ovalarının özel korumayla kentleşme baskısından kurtarılması, Erzurum Ovası merkezinde kuş gözlemevleri açılarak kuş turizminin desteklenmesi, Karasu Vadisinin Ramsar alanı olarak belirlenmesi, ilde baş gösteren orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme merkezi oluşturulması, orman içi köylerde göçün durdurulmasına yönelik olarak ‘Bal ormanları’ projesinin hayata geçirilmesi tekliflerini sundu.

ERZURUM ‘SU ŞEHRİDİR’

Öneri ve talep sunumunda Erzurum’un tarihinin bütününde ‘Su Şehri’ olarak vasıflandırıldığını hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘ Bizim Erzurum için eğitim kenti, sağlık kenti, turizm kenti tarifleri var ama bizim Erzurum aynı zamanda su şehridir, bunu da herkes bilir. Fırat’tan Çoruh’a, Karasu’dan Aras’a kadar nehirlerle çizilmiştir gönül hududu Erzurum’un. Bizim bu çerçevede âcizane birkaç talebimiz var.’ dedi.

AYDEMİR’DEN ÜÇ OVANIN KORUNMASI TALEBİ

Daphan, Erzurum ve Pasinler Ovalarının su kaynaklarını barındıran alanlar olduğu, bu ovaların kentleşme baskısı altında bulunduğunu belirten Milletvekili Aydemir, ‘ Daphan, Erzurum ve Pasinler Ovaları şehrimizin aynı zamanda su kaynaklarını barındıran alanlar. Ne ki, bu alanlar kentleşme baskısı altında. Özellikle bu üç ovanın, Sayın Bakanım, korunmaya alınmasını biz talep ediyoruz yani kentleşmeden uzak tutulsun buralar.’ dedi.

AYDEMİR’DEN KUŞ GÖZLEMEVİ ÖNERİSİ, KUŞ TURİZMİ HATIRLATMASI

Erzurum’un su kaynaklarının çokluğu bakımından aynı zamanda yakın tarihine dek bir kuş cenneti olduğunu, ancak, kentleşme baskısı sebebiyle kaynakların geçmişte heba edildiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘ 1960 yılına kadar, Erzurum bir kuş cenneti, Erzurum Ovası özellikle. Benim annemin, babamın doğduğu yerler buralar, bizim muhitimiz. 1960’lı yıllarda sıtmadan kaynaklı bir müdahale yapılmış, kanal açılmış, oradaki su aşağıya çekilmiş. Dolayısıyla o kuş cenneti hâli nakıs kalmış ama hâlen daha orada kuşların uğrak alanı olduğu aşikâr, belli. Size -özellikle Dumlu, Akdağ civarı- burada kuş gözlemevleri kurularak kuş turizmine -kış değil, kuş turizmine- altyapı oluşturulmasını teklif ediyoruz. ‘ önerisinde bulundu.

AYDEMİR’DEN RAMSAR ALANI TALEBİ

Orman ve Su işleri Bakanlığı Bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu etabındaki sunumunda Ramsar alanları hakkında bir önerisi bulunduğunu, Doğu Anadolu’da bu alanların çoğaltılması gerektiğini söyleyen Milletvekili aydemir Erzurum Karasu havzasını örnek göstererek, Karasu Vadisi’nin kuş ve su turizmine destek amaçlı olarak, Ramsar alanı olarak ilanını bekliyoruz .’ dedi.

AYDEMİR’DEN ORMAN YANGINLARI VURGUSU VE BİR ÖNERİ

Erzurum’da yaz mevsiminde önceki yıllarda görülmeyen biçimde orman yangınlarının yaşandığını dile getiren Milletvekili Aydemir, ilde bölgeye de hitap edecek donanımda Orman Yangınlarıyla Mücadele Merkezi kurulmasını önerdi. Milletvekili Aydemir, ‘ Orman varlığımızı artırma noktasındaki gayretleriniz bütün dünyaya aşikârdır, herkes biliyor. Bizim Erzurum’da bir farklı hâl gelişti bu sene Sayın Bakanım. Erzurum’un kuzey ilçeleri diye tarif ettiğimiz, Sayın Bakanımız Efkan Bey’in de ilçesi Oltu, Olur, Narman, Şenkaya, o tarafta hiç olmayan şey oldu, orman yangınları gelişti. Burada şöyle bir şeyi fark ettik ki biz hazırlıklı değiliz bu hâle. Buna dönük, Orman Genel Müdürlüğümüzün bir hazır ekip oluşturmasını, yetkin bir ekip oluşturmasını ve bu neviden yangın oluşması durumunda söndürmek için anında bir karşılık vermesini özellikle talep ediyoruz. ‘diye konuştu.

AYDEMİR’DEN BAL ORMANCILIĞI TEKLİFİ

Erzurum’da çok sayıda ormaniçi köy bulunduğunu, ancak bu köylerde genç nüfusun şehirde yaşamayı seçtiğini belirten Milletvekili Aydemir, bu köylerde gençlerin istihdamı ve organik tarımın yaygınlaştırılması adına Bal Ormancılığı yapılmasını teklif etti. Milletvekili Aydemir, ‘ Bir başkası, , bir farklı kavram daha koyduk biz: Bal ormancılığı. Bu orman köylerinde, göç eden nüfus diğerlerine göre biraz daha fazla. Bu bal ormancılığıyla beraber bunun önüne geçilebileceğini düşünüyoruz.. ‘ dedi.

AYDEMİR’DEN SÖYLEMEZ BARAJI TEŞEKKÜRÜ

Öneri sunumunun son bölümünde Erzurum’da temellendirilen barajlar ve barajların kurulduğu alanlardaki halkın minnettarlığını dile getiren Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’da Aras havzası üzerinde. Elli yıllık bir hayal yani bizden önceki birkaç kuşağın hayali olan bir şey hakikat buldu 9 Kasımda, Sayın Bakanımızın desteğiyle, Söylemez Barajı ihale edildi. Bu tabii buradan bakınca belki bir anlam ifade etmiyor ama Erzurum özeline indiğinizde muhteşem bir gelişme. Çok sayıda ilçemizin toprakları suyla buluşacak, bir bereket iklimi oluşacak oralarda. Bu hafta sonu Erzurum’daydım, yine o alandaydım, hususen size şükran duygularını iletmemi istediler Sayın Bakanım. Size müteşekkiriz, çok teşekkür ediyoruz, Bakanlığımızın bütçesi Allah’ın izniyle hayırlı olacaktır. Bereket getirsin diyorum’ niyazında bulundu.