Aziziyede yaz kursları sosyal etkinliklerle devam ediyor

Vehbi Efendi Camiinde düzenlenen Yaz Kurslarında öğrenciler eğlenerek öğreniyorlar.

Camiye gelen çocuklar Kur’an-ı Kerim, Ahlak, İbadet, Siyer derslerinin yanı sıra çeşitli etkinlikle sosyal aktivitelere katılıyorlar. Camii bahçesinde çocuklar için düzenlenen alanda masa tenisi ve yöresel oyunların yanı sıra piknik ve halı saha maçlarıyla hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar.

Toplamda 150 öğrencinin bulunduğu camide ayrıca çocuklara alanında uzman emniyet mensupları tarafından kendilerini koruma ve trafik güvenliği eğitimi veriliyor.