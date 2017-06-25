Sağlık alanındaki atamalar ve güvenlik soruşturmalarına da değinen Akdağ, "Yeni personel almak istiyorum ama bütçe buna ne kadar müsaade eder bilmiyorum" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kardelen TV’deki Gündem Özel programında İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve Gazeteci Esat Bindesen’in sorularını cevaplandırdı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Akdağ, Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, "Bu bir adalet yürüyüşü falan değil. Sayın Kılıçdaroğlu’nun gündemde kalma çabasıdır. ‘Siz muhalefet yapamıyorsunuz’ iddialarına karşı öncelikle kendi partisi içerisindeki kaynaşmayı biraz yatıştırmak için ortaya koyduğu bir tavır. Ana muhalefet partisinin demokrasi ile yönetilen bir ülkede, TBMM’de muhalefetini yapması gerekir. Kanaatime göre sokak, bir ana muhalefet partisinin Türkiye gibi demokrasinin yerleştiği ülkede mücadele alanı olamaz. Başka gruplar haklarını sokakta da arayabilir. Sokakta hak aramanın riskleri olduğunu biliyoruz. Hele birçok terör örgütünün cirit attığı bir ülkede sokaklar Allah korusun bu provokasyona açıktır. Ancak bazı destek verenleri gördükçe meselenin nerelerden kaynaklandığını anlayabiliyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu’nun kimlerle hareket edeceğine iyi karar vermesi lazım. Burada sözde adalet yürüyüşü diye başlattıkları bu yürüyüş aslında yargının MİT tırları hakkında verdiği kararla ilgili. Sayın Kılıçdaroğlu enerjisini Türkiye’yi geliştirmek adına TBMM’de harcamalıdır. Sayın Kılıçdaroğlu yanlış bir iş yapıyor, umarım bu yanlıştan döner" dedi.

Katar krizi

Katar krizinin üzücü olduğu belirten Akdağ, "Biz kardeşlerin arasında böyle problemlerin olmasına çok üzülüyoruz. Tam da böyle ilişkiler daha da güçlendiği sırada bu tip anlaşmazlıklar bizi üzüyor. Biz Türkiye olarak dost ve Müslüman ülkeler arasındaki bu sorunun çözülmesini arzu ediyoruz. Başta sayın Cumhurbaşkanımız ciddi telefon diplomasisi yapıyor" diye konuştu.

"Yeni personel almak istiyorum ama bütçe buna ne kadar müsaade eder bilmiyorum"

16 bin 500 personel istihdam ettiklerini ve yeni personel almak istediğini söyleyen Recep Akdağ, "Görevde yükselme konusunda gerekli talimatları verdim. Bununla ilgili çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu açıklarız. Bu sene doktor hariç 16 bin 500 personel istihdamı yapıyoruz. 4 bini bitirdik 12 bin 500’ü şu an ilanda. Senenin sonuna bırakmadık genelde bu iş senenin sonuna kalır. Zaten doktor alımlarında bizde sınır yok. Bu sene 9 bin civarında doktor alımımız olacak. Bunu da üstüne koyarsanız 25 bini geçiyor. 17 bin yeni şirket elemanı alma konusunda Maliye Bakanlığı ile mutabık kalmıştık. Bunu da eklersek 42 bini buluyor. Bunların dışında ben yeni personel almak istiyorum ciddi ciddi. Ama bütçe kısıtları buna bu sene ne kadar müsaade eder bilmiyorum doğrusu" şeklinde konuştu.

Güvenlik soruşturmalarının hızlanması noktasında meselenin çözüldüğü dile getiren Akdağ, şunları söyledi:

"Bunu hem Emniyet Genel Müdürümüz hem de İçişleri Bakanımız ile görüştük aslında mesele çözüldü. Başlangıçta güvenlik soruşturması dediğimiz daha geniş kapsamlı bir şey bekliyorduk. Bundan vazgeçtik arşiv araştırması dediğimiz sadece kayıtlara bakılan bir yönteme döndük. Güvenlik soruşturması onun peşinden devam edecek. Yani arşiv araştırmasında bir olumsuzluğu olmayan kişileri biz atayacağız peşinden güvenlik soruşturmamızda sorun çıkarsa ona göre muamele yapacağız. Bur arşiv araştırmasını yaptıktan sonra zaten çok bekletmiyoruz. Eğer az sayıda bekleyen varsa ki var, bunlar son 4 bin içinde 150 kişi civarında kaldı. Bunların arşiv araştırmasında problemler var. Bunların güvenlik soruşturmalarını bekliyoruz."