Diğer
Kategoriler
22 Temmuz 2018 16:14

Başkan Aydın’dan 23 Temmuz mesajı

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, Erzurum Kongresi’nin 99.

Başkan Aydın’dan 23 Temmuz mesajı

22 Temmuz 2018 16:14

yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Kurtuluş Savaşını zaferle sonuçlandıran mücadele ruhunun en önemli göstergelerinden birisinin de Erzurum Kongresi olduğunu belirten Aydın, mesajında şunları kaydetti: "Türk Milletinin birliği ve dirliğinin sembolü, hür ve bağımsız yaşama istek ve irademizin dönüm noktası ve istiklal mücadelemizin temeli olan Erzurum Kongresinin 99. yıl dönümünü idrak etmenin sevinç ve gururunu yaşıyoruz. Türk milletinin hür ve bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya en güçlü bir şekilde duyurduğu Erzurum Kongresi, işgale karşı direniş bilincinin oluşmasını sağlayıp İstiklal mücadelesini başarıya ulaştıran iradenin adı; vatanın bölünmez bütünlüğü ile milli birlik ve beraberliğin en güçlü temsili ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşuna öncülük yapmış olan tarihi bir mutabakattır. Bu mutabakatta, milletimizin içinde bulunduğu durumdan mutlaka kurtulacağının azmi ve kararlılığı yansıtılmış olup, bunu sağlayacak gücün de şanlı millet ruhunun yeniden dirilişi olduğunun altı çizilmiştir. Ülke olarak, muasır medeniyetler hedefimize her zamankinden daha yakın olduğumuz bilinciyle cumhuriyetimizin geleceğine güvenle bakıyoruz. Bu düşüncelerle, Erzurum Kongresi’nin 99. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç