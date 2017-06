Başkan Bulutlar, bayram öncesi yetimleri ve öksüzleri sevindirdi

Bulutlar, belediyenin encümen salonunda bir araya geldiği 70 öksüz ve yetim çocukla sadece hoş vakit geçirmekle kalmadı, onlara aynı zamanda bayramlık da hediye etti. Bulutlar, "Unutulmamalı ki; alemlere rahmet olarak gönderilen yüce peygamberimiz de bir yetimdi" dedi.

Palandöken Belediyesi, ilçede alt ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra hayata geçirdiği sosyal ve kültürel sorumluluk projeleriyle de ön plana çıkıyor. Başkan Bulutlar’ın talimatıyla harekete geçen belediye birimleri, ilçede ikamet eden yetim ve öksüz çocuklarla gençlerden oluşan bir grubu encümen salonunda misafir etti. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar’la bir araya gelen gençler ve çocuklar, birbirinden keyifli dakikalar geçirirken, bayram sevinci de yaşadı.

Bulutlar, çok özel konukları olan yetim ve öksüz çocuklarla gençlere bayramlık hediyeler dağıttı, yüzlerini güldürdü, gönüllerini aldı. Başkan Bulutlar, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz de bir yetimdi. O, yetimleri ve öksüzleri hep korudu, kolladı, gözetti; ümmetine de, yetimlere ve öksüzlere sahip çıkmalarını nasihatte bulundu. Naçizane bizler de elimizden geldiğince yetim ve öksüz yavrularımızın yanlarında olmaya çalışıyor, yüzlerini güldürmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, sosyal belediyecilik bağlamında ürettikleri her hizmetin merkezine insanı oturttuklarını belirterek, "Bizim hizmet anlayışımız ve prensibimizin temelini insan oluşturuyor. Çünkü biz biliyoruz ki; insana yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Bu bağlamda ilçemizde birbirinden farklı sosyal projeler üreterek insanımızın yanında olmaya çalışıyor, onları üretmeye, topluma faydalı olmaya teşvik edici adımlar atıyoruz. Her yaştan insanımız, belediyemizce yürütülen projelerin muhakkak kapsama alanında bulunuyor. İnsanımıza sosyal ve kültürel alanlarda da hizmet ediyoruz, spor ve sanatsal alanlarda da... Kısaca Palandöken Belediyesi olarak yaşamın her alanında varız ve sürekli çalışıyoruz. Hal böyle olunca, sosyal sorumluluğunun farkında olan bir belediye olarak; ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı da sahipsiz bırakmıyoruz. Bu çerçevede ekonomik güçten yoksun ailelerimizin yanında olmaya çalıştığımız gibi, kapılarımızı muhtaç olan herkese açmış durumdayız. Bu seferberliğimiz devam edecek. İşte ilçemizdeki yetim ve öksüz çocuklar ve gençlerle bir araya gelişimiz de, taşıdığımız hem sosyal hem de dini sorumluluğun bir gereğidir. Yetim ve öksüz yavrularımıza bayramlık hediyeler aldık, çam sakızı çoban armağanı giydirmeye çalıştık. Onları sevindirebildiysek, ne mutlu bizlere" diye konuştu.