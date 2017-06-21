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21 Haziran 2017 11:10

Başkan Bulutlar: “Bu gece kutlu bir gece”

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Kadir Gecesi ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Başkan Bulutlar: “Bu gece kutlu bir gece”

21 Haziran 2017 11:10


Başkan Bulutlar, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının had safhaya ulaştığı 11 Ayın Sultanı olan Ramazan Ayı’nın son günlerine yaklaşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne kavuşmuş olmanın heyecanı ve sevincini yaşıyoruz. Tutulan oruçlarla yapılan ibadet ve yardımlarla bir manevi iklimden geçerek idrak ettiğimiz Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Kadir Gecesi, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkân ve fırsat sunmaktadır. Bu gece sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gecedir. Dargınlıklara ve kırgınlıklara son vermek, nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hâkim kılmak için bu gece insanlara önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu geceyi çok iyi değerlendirilmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Erzurumlu hemşerilerim olmak üzere, milletimizin ve İslam âleminin Kadir Gecesini tebrik ediyor ve bu gecenin, insanlığın barış, huzur ve saadetine, bütün müminlerin de affına vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”




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