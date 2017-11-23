Başkan Bulutlar’dan ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ Kutlama Mesajı

24 Kasımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e başöğretmen unvanının verildiğini hatırlatan Başkan Bulutlar; “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e "Başöğretmen" unvanı veriliş günü olan 24 Kasım’ı, aynı zamanda "Öğretmenler Günü" olarak kutlamaktayız. Öğretmenlerin onurlu ve gururlu birer kahraman olduğunu söyleyen Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Dünyaya bir kere daha gelseniz ne olurdunuz diye sorsalar hiç düşünmeden Öğretmen olurdum. Hayatımın büyük bir bölümü güzel ülkemin çeşitli il ve ilçelerine öğretmenlik yaparak geçirdim. Bu nedenle Sevgili meslektaşlarım sizler Atatürk’ün eseri ve bizlere emaneti olan bu vatanın bugünlere gelmesinde emeği geçen onurlu, gururlu kahramanlarısınız. Bir toplum eğitimcisine ne kadar değer verirse geleceğine de o derece güvenle bakar. Bu nedenle eğitime destek, her zaman öncelikli hedeflerimiz arasında olmuştur ve olacaktır. Cesaretini ve özgüvenini hiçbir zaman yitirmeyen fedakâr ve onurlu, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarma gayreti içerisinde olan, doğruyu, güzeli, iyiyi, her alanda yeniliği ve yenileşmeyi savunan gerçekleri anlatan, milli birlik ve beraberliğimizin teminatı, geleceğin ışık saçan aydınlık nesillerini büyük bir sabır ve özveri ile yetiştiren öğretmenlerimize bir kez daha sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle ebediyete intikal etmiş olan eğitim camiasının tüm değerli mensuplarına Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, Gününüzü bir kere daha kutluyor en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”