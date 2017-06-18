Başkan Kılıç’ın Babalar Günü mesajı

Başkan Arif Hikmet Kılıç, “Babalar, karşılıksız sevginin ve fedakarlığın birer simgesi ve sembolüdür" dedi.

Sorumluluklarının bilinciyle hareket eden bir babanın, sağlıklı bir ailenin, dolayısıyla sağlıklı bir toplumun oluşmasında anne ile birlikte en büyük güvence olduğuna dikkat çeken Başkan Kılıç mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yaşamımızın her anında annelerimiz ile birlikte en değerli varlığımız olan babalarımıza sevgimizi bir gün değil, her gün göstermeliyiz. Gelecek nesillerin yetiştirilmesinde, aile gibi kutsal değerlerin korunmasında, bilinçli ve milli değerlerine sahip sağlıklı bir toplum yapısının oluşturulmasında babalarımızın büyük bir görev ve sorumluluğu vardır. Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen babalarımız, karşılıksız sevgi ve fedakarlığın birer simgesidir. Elbette çocuklarımız da babalarının değerini bilmeli, onlara karşı sevgi ve saygıda kusur etmemelidir. Bu vesileyle hayatını kaybeden babalara Allah’tan rahmet diliyor, başta şehit ve gazi babaları olmak üzere tüm babaların ve baba adaylarının günlerini kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”