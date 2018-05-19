Başkan Kılıç’tan 19 Mayıs mesajı

Kılıç, mesajında birlik ve beraberlik konusunda önemli mesajlar verdi. Erzurum’un Türk Milli mücadelesinde çok ayrı bir önem arz ettiğini belirten Kılıç, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmasıyla başlayan kurtuluş serüveninin Erzurum Kongresiyle zirveye ulaştığını ifade etti.

19 Mayıs’ın düşman işgalinden kurtuluşumuzun ilk adımı olma hasebiyle çok önemli olduğunu kaydeden Kılıç, bu vesileyle Atatürk’ü en güzel şekilde anmamız gerektiğini belirtti. Şuan özgür ve bağımsız bir ülke olduğumuz için Atatürk’e borçlu olduğumuzu dile getiren Kılıç, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını bir şenlik havasında kutlamamız lazım. Atatürk’ü en kalbi duygularımızla yad ederken, ayrıca bize armağan ettiği Gençlik ve Spor Bayramını da en iyi şekilde kutlamamız gerekiyor. Atalarımızın tüm yokluklara ve zorluklara rağmen, sinesinde barındırdığı vatan, millet ve bayrak aşkıyla bizlere emanet ettiği bu cennet vatanı, her zaman koruyup, gözetmek ve hep bir adım daha ileri taşımak en temel gayelerimizin başında gelmekte. Bu noktada ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkaracak olan yegâne unsur gençlerimiz olacaktır. Bu bağlamda gelecek tek güvencemiz olan gençlerimizi daha eğitimli, vatanına ve milletine bağlı, işlerinde başarılı bireyler olarak yetiştirmek,

Türkiye’nin geleceği olan gençlerin Atatürk’ü rehber edinip, geleceğe o şekilde yürümesi lazım. Çat Belediyesi olarak, gençlere ve spora çok önem veriyoruz. Çünkü geleceğimiz, gençlerdir" Bu bağlamda gelecek tek güvencemiz olan gençlerimizi daha eğitimli, vatanına ve milletine bağlı, işlerinde başarılı bireyler olarak yetiştirmek Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum."