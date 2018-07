Başkan Sekmen Ebru Özkan’ı memleketi Erzurum’a davet etti

Başkan Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti: “Erzurumlu Ebru Özkan kızımızın zalim İsrail devletinde yaşadıklarını an ve an takip ettik. Süreci yakinen müşahede ettik. Sosyal medya paylaşımlarında bizler de yaşanan bu haksızlığı telin ettik. Nene Hatun gibi cesarete, liyakate ve Dadaşın vakurluğuna sahip olan evladımızı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Evladımızı memleketi Dadaşlar diyarına davet ettik. Erzurumluların kendisiyle gurur duyduğunu ifade ettim. Ebru Özkan Erzurum’un değeri, Türk kadınının onur timsalidir. Dadaşların da Erzurum’da kendisini görmek istediğini bildirdik. Erzurum her daim Ebru Özkan kızımızın yanındadır.”