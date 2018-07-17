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17 Temmuz 2018 17:21

Başkan Sekmen Ebru Özkan’ı memleketi Erzurum’a davet etti

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kudüs’e yaptığı ziyarette Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda gözaltına alındıktan sonra şartlı tahliye edilen, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ve ardından Türkiye’ye dönen Erzurumlu Ebru Özkan’ı telefonla arayarak, memleketine davet etti.

Başkan Sekmen Ebru Özkan’ı memleketi Erzurum’a davet etti

17 Temmuz 2018 17:21


Başkan Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti: “Erzurumlu Ebru Özkan kızımızın zalim İsrail devletinde yaşadıklarını an ve an takip ettik. Süreci yakinen müşahede ettik. Sosyal medya paylaşımlarında bizler de yaşanan bu haksızlığı telin ettik. Nene Hatun gibi cesarete, liyakate ve Dadaşın vakurluğuna sahip olan evladımızı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Evladımızı memleketi Dadaşlar diyarına davet ettik. Erzurumluların kendisiyle gurur duyduğunu ifade ettim. Ebru Özkan Erzurum’un değeri, Türk kadınının onur timsalidir. Dadaşların da Erzurum’da kendisini görmek istediğini bildirdik. Erzurum her daim Ebru Özkan kızımızın yanındadır.”




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