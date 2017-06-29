Başkan Sekmen Hınıs’a çıkarma yaptı

Beraberindekilerle Hınıs’a giden Başkan Sekmen, Hınıs Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkanı Bülent Ay ile birlikte Büyükşehir’in çalışmalarını inceledi. Hınıslı muhtarlarla da bir araya gelen Başkan Sekmen, vatandaşların taleplerini dinledi.

Başkan Sekmen, “Biz kent merkezine ne yapıyorsak aynı çalışmaları ilçelerimizde de gerçekleştiriyoruz. Hınıs, ilimizin en önemli ilçelerinden biridir. 3 yıldır il genelinde yapılan alt ve üstyapı hizmetleri, içme suyu hattı, kanalizasyon, prestij cadde uygulaması, cephe sağlıklaştırması, ışıklandırma, peyzaj, refüj, yol bakım ve onarımı, gölet, tarımsal sulama tesisi, çiftçilere lojistik destek, bilgi evleri, cami bakım ve onarımı, taziye ve imam evleri, makine parkı desteği gibi yerel yönetimle alakalı ne gibi proje veyahut destek varsa bu çalışmaları tek tek ilçelerimizde de hayata geçiriyoruz” dedi. İlçelerin birçok ihtiyacının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını anımsatan Başkan Sekmen, “Vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını gücümüz nispetinde karşılıyoruz. Alt ve üstyapıda önemli yatırımları uygulamaya koyduk. Şuan il genelinde tam 427 noktada aynı anda çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.