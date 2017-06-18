Başkan Sekmen iftarda gazetecilerle buluştu

Gazetecilerle sohbet ederek kent üzerine fikir alışverişinde bulunan Başkan Sekmen, şehirle ilgili öneride bulunan medya mensuplarını tek tek dinledi. Sekmen, iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, gazetecilerin fikirlerini her daim önemsediğini ifade etti. Ramazan ayında yardımların devam ettiğini anımsatan Başkan Sekmen, “Erzurum’da iftar sofraları ve yardımlarımızla şehir genelinde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tespiti sonrası hazırladığımız yardımları maddi durumdan yoksun olan vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bunun yanında İl ve ilçe merkezlerinde de mahalle statüsüne kavuşan köylerde alt ve üst yapı çalışmalarımız son sürat devam ediyor” dedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a gazetecilerin de yoğun ilgi ve alaka gösterdiğini hatırlatan Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Medya mensuplarımız Erzurumspor’a büyük bir destek verdi. Bundan ötürü tüm gazeteci kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bizlerinde her daim olduğu gibi yine Erzurumspor’a katkılarımız devam edecek. Bilindiği gibi kulübümüz için modern standartlara sahip yeni bir tesis yapıyoruz. Bu dönem tesisin açılışını yapacağız. Mavi Beyazlı takımımız için sporcuların kışın mevsim şartlarından etkilenmemesi nedeniyle bu sene kapalı bir saha tesisi de yapacağız. Bu yıl güçlü bir ligde top koşturacağız. B.B. Erzurumspor ile ilgili iç transfer tamamlandı. Dış transferde en iyi futbolcuları da takıma kazandıracağız.”

Sekmen, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde büyük kulüplerin bu sene de kamp yapacağını bildirdi.

Olimpiyat Parkı’nda düzenlenen geleneksel medya iftarı buluşmasına yaygın ve yerel medya kurumlarının yönetici ve çalışanları katıldı.