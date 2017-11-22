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22 Kasım 2017 11:21

B.B. Erzurumspor, Gazişehir Gaziantepsor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1.

B.B. Erzurumspor, Gazişehir Gaziantepsor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

22 Kasım 2017 11:21

Lig’in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını Palandöken Yüksek İrtifa Spor Merkezi’nde sürdürüyor. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, “Oyuncularımın antrenmandaki kazanma hırsını inşallah galibiyetlere yansıtacağız” dedi.


Geçen hafta sonu konuk ettikleri Ümraniyespor karşısında oyuncularının sahaya kazanma arzusu ile çıktıklarını belirten B.B. Erzurumspor’un tecrübeli Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Oyuncularımın Ümraniyespor karşılaşmasında kazanma arzusuna karşı oynadığımız futbolu çok fazla büyütmemek gerekiyor. Bu başarının devamını gollü galibiyetlerle getirmemiz gerekiyor. Gazişehir Gaziantep maçı bizim için zor bir maç olacak. Oyuncularıma nasıl oynayacağımızı, nerede nasıl dikkatli olacağımızın çalışmasını taktikler vererek hazırlıyoruz. Ümraniyespor maçında çok olumlu bir hava yakalayan oyuncularımızın kazanma hırsı ile birlikte inşallah oynayacağımız maçları taraftarlarımızın desteği ile galibiyetle sonuçlandırmayı arzu ediyoruz” diye konuştu.




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