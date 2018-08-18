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18 Ağustos 2018 15:39

B.B. Erzurumspor yönetimi, Beşiktaş maçı öncesi kenetlendi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Mevlüt Doğan, As Başkan Ünsal Kıraç, Yönetim Kurulu Üyeleri Beşiktaş maçı öncesi birlik, beraberlik mesajı verdi.

B.B. Erzurumspor yönetimi, Beşiktaş maçı öncesi kenetlendi

18 Ağustos 2018 15:39


Palandöken’de Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde Kulüp Başkanı Mevlüt Doğan, Kulüp As Başkanı Ünsal Kıraç, Kulüp Başkan Yardımcısı Mehmet Tan Özyapar, Zafer Aynalı, Basın Sözcüsü Metin Barlak, Yönetim Kurulu Üyelerinin hazır bulunduğu sabah kahvaltısı toplantısında bir araya geldi.


"YÖNETİM OLARAK, BAŞARIMIZI SÜPER LİG’DE SÜRDÜRECEĞİZ’


B.B.Erzurumspor Kulübü Başkanı Mevlüt Doğan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u diğer takımlardan farklı kılan özellikleri bulunduğunu belirterek, "Bizi diğer takımlardan farklı kılan birçok faktör vardı ama en önemlisi birlik ve beraberliğimizdir. İnşallah bugünden sonra çok daha farklı bir şeklide bu birlik ve beraberliğimizi çok farklı seviyelere çıkartacağız. Çünkü Erzurumspor her kesin bir değeri. İnşallah Allah nasip ederse Onursal Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’in özverili destekleriyle, değerli yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte süper lig sezonunda başarı bayrağını daha üst seviyelere taşıyacağımıza inancım tam. Biziler bugün Büyük Erzurumspor’un başarısı için var olan gücümüzle çalışarak Erzurumspor Kulübüne ne kadar başarı katacağımızın hesabını yapmamız lazım. Bu da Erzurumspor’umuza olan gönüllülük ve sevgi bağımlılığından geçmektedir. Yönetimimizle olsun, taraftarlarımızla olsun Erzurumspor’umuzun başarısından söz ettirmeye devam edeceğiz.” dedi.


B.B. Erzurumspor As Başkanı Ünsal Kıraç ise başarı anahtarının kenetlenerek, birlik, beraberlik sevgisi içinde geçtiğine işaret ederek, "Bu sene yine başarılı ve güzel sonuçlar alacağız, almamamız için hiçbir neden yok. Yönetime, teknik heyete ve sporcularımıza bu konuda güveniyorum. İnanıyorum ki taraftarlarımızın da desteğiyle gerek deplasman gerekse iç saha maçlarını keyifle izleyeceğiz. Bizlerin buradaki tek düşüncesi Erzurum ve Erzurumspor’umuzun başarısı içindir” diye konuştu.


Yönetim Kurulu daha sonra, toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirdi.




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