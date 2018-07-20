B.B. Erzurumspor’un antrenmanına yoğun ilgi

B.B. Erzurumspor taraftarları antrenmana yoğun ilgi gösterdi.

Taraftarların sevgi gösterileri ve ‘Şampiyon Erzurumspor’ tezahüratlarıyla karşılanan mavi-beyazlıların Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde yaptığı antrenman, düz koşu, 5-2 dar alanda top kapma ve taktiksel ağırlıklı çift kale minyatür maç şeklinde tamamlandı.

Mert Nobre ve Burhan Eşer süresiz kadro dışı

B.B. Erzurumspor’un dün akşamki antrenmanına katılmayan Mert Nobre ve Burhan Eşer süresiz kadro dışı kaldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenmana katılmamak, programa uymamak ve gecikmek suçlarından dolayı Mert Nobre’ye 4 bin 166 Euro para cezası ve süresiz kadro dışı cezası verilirken. Burhan Eşer’e ise yine aynı suçlardan 23 bin 333 TL para cezası ve süresiz kadro dışı cezası verildiği açıklandı.

B.B Erzurumspor’da kadro dışı kalan Mert Nobre ve Burhan Eşer haricinde bir eksik olmazken tam kadro antrenman da yerini aldı.