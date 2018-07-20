Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 20:09

B.B. Erzurumspor’un antrenmanına yoğun ilgi

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ikinci etap kamp çalışmasına Palandöken Yüksek İrtifa Merkezi’nde başladı.

B.B. Erzurumspor’un antrenmanına yoğun ilgi

20 Temmuz 2018 20:09

B.B. Erzurumspor taraftarları antrenmana yoğun ilgi gösterdi.


Taraftarların sevgi gösterileri ve ‘Şampiyon Erzurumspor’ tezahüratlarıyla karşılanan mavi-beyazlıların Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde yaptığı antrenman, düz koşu, 5-2 dar alanda top kapma ve taktiksel ağırlıklı çift kale minyatür maç şeklinde tamamlandı.



Mert Nobre ve Burhan Eşer süresiz kadro dışı


B.B. Erzurumspor’un dün akşamki antrenmanına katılmayan Mert Nobre ve Burhan Eşer süresiz kadro dışı kaldı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenmana katılmamak, programa uymamak ve gecikmek suçlarından dolayı Mert Nobre’ye 4 bin 166 Euro para cezası ve süresiz kadro dışı cezası verilirken. Burhan Eşer’e ise yine aynı suçlardan 23 bin 333 TL para cezası ve süresiz kadro dışı cezası verildiği açıklandı.


B.B Erzurumspor’da kadro dışı kalan Mert Nobre ve Burhan Eşer haricinde bir eksik olmazken tam kadro antrenman da yerini aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç