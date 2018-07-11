Bilge çocuklar Erzurum’un gururu oldu

199 Okul Ortalama Puanı ile Erzurum birincisi oldu.

Özel Bilge Koleji öğrencileri Erzurum’un gururu oldular. Dört yıl önce kurulan Erzurum Özel Bilge Anadolu Lisesinin yeni eğitim yuvası, Özel Bilge Ortaokulu 2017-2018 eğitim öğretim yılında faaliyete başladı. Ülkesinin birliği, dirliği, yüce milletimizin temel menfaatlerini göz önünde tutup Eğitim - Öğretim faaliyetlerinin hedef noktasına koyan Bilge gençler eğitim faaliyetlerinin ilk yılında Erzurum birinciliğiyle; öğretmenlerinin ve ailelerinin gurur kaynağı oldular.

Bilge Çocukların bu başarısı Türkiye’de yaklaşık 40 bin özel okul ve devlet ilk ve ortaokul düzeyinde eğitim veren okul içerisinde çok yüksek bir Türkiye sıralamasına sahip olarak, Erzurum’un eğitimdeki başarı sıralama tarihini değiştirdiler. Aslında Bilge çocukların çok başarılı olacakları yıl içerisindeki hazırlamış oldukları TÜBİTAK projeleri ile kendini göstermişti. Bilge Koleji öğrencileri 2017-2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından düzenlenen ‘’Bu Benim Eserim” adlı proje yarışmasında ‘’Ozonun Kahramanı Ceviz Ağacı’’ projesi ile Fizik branşında bölge sergisine davet edilip projesini bölge sergisinde sergileme şansı buldular.

Dünya’yı kurtarabilecek proje olarak ifade edilebilecek olan ceviz ağacının salgılamış olduğu sülfür gazının ozon gazı ile tepkimesi sonucunda ozon tabakasındaki seyrelen alanları yoğunlaştırarak küresel ısınmanın önüne geçilecek bir proje ile TÜBİTAK bilim tarihine adlarını yazdırdılar.

Bilge çocuklar aslında bilge geçler olan abi ve ablaların izinden yürüdüler. Gerek 2017 yılında gerekse 2018 yılında Ortaöğretim öğrenciler arasında düzenlenen TÜBİTAK araştırma proje yarışmasında Bilge gençlerden oluşan Özel Bilge Anadolu Lisesi öğrencileri iki yıl üst üste Erzurum bölgesinde TÜBİTAK projesi onaylanan tek özel okul olmanın haklı gururunu yaşıyor.

Özel Bilge Anadolu Lisesi’nin üç yıldır mezunları gururla Türkiye’nin en öncü Üniversitelerinde eğitimlerini sürdürüyorlar. 2017 yılında Özel Bilge Anadolu Lisesi öğrencisi Gökay Bağrıyanık kendi alanındaki bütün sorulara doğru cevaplayarak yüzde yüz başarıya imza atmıştı.

Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samancı, öğrencilerinin göstermiş olduğu bu büyük başarılarından ve gururundan dolayı öğrencilerine, öğrenci velilerine ve öğretmen kadrosuna teşekkür ettiğini, Bilge Koleji olarak her daim bu yüce milletin hizmetkarı olacaklarına bu yüce milletin menfaatlerini her ne pahasına olursa olsun savunacaklarını milletimizin bize emanet ettiği evlatlarının en iyi başarı noktalarına gelmeleri için yorulmadan canla başla çalışacaklarını bu milletin kaderinin bilimle, yerli üretimle değişeceğinin, gelişeceğine inançlarının tam olduğunu, Bilge Koleji eğitim felsefesinin temelinde bilim insanı yetiştirmenin olduğunu söyledi.

Samancı; yirmi yıllık özel okul tecrübeleriyle eğitim faaliyetlerini yürüttükleri bu süreçte bizleri bir an bile yalnız bırakmayan kıymetli velilere sonsuz teşekkür ettiğini yaptıkları çalışmaların çok daha büyük başarıların müjdecisi olacağını ifade etti.