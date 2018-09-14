Büyükşehir'den bir eğitim yatırımı daha

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin önemli eğitim yatırımlarından biri olan Prof. Dr. Rıdvan Canım Eğitim Merkezi, Sanayi semtinde düzenlenen törenle açıldı.

Eğitim merkezinin açılışına TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Canım ile diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Canım, adının eğitim merkezine verilmesinden ötürü duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Başkanımız Mehmet Sekmen ve Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi böyle önemli bir yere adımı layık görmüş. Aile olarak onur ve gurur duyduk” dedi. Prof. Dr. Canım, on bini aşkın kitabın yer aldığı kütüphanesini de eğitim merkezine bağışlayacağını bildirdi. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de, “Rıdvan Canım Hocamız özel bir isimdir. Belediyemiz hayata geçirdiği yatırımlara isim verirken zirve isimlere en güzel vefa örneğini gösteriyor. Rıdvan Canım adı eğitim kurumuna çok güzel yakıştı” diye konuştu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, konuşmasında yerel yönetimde üç kez üst üste Türkiye birincisi olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in şehirde önemli çalışmalara imza attığını ifade ederek, “1990 yılından itibaren ilimizdeki yerel yönetim hizmetlerini yakinen takip ediyorum. Hak şinas olmanın önemine inanan bir anlayışa sahibim. Mehmet Sekmen Başkanımız 24 ayar hizmet ayarı kıvamıyla Erzurum'da belediyeciliğin ne olduğunu ve nasıl yapıldığını bu güzel şehre adeta nakşetti. Kendisini kutluyor, şehrimize kazandırdığı yatırımlardan ötürü tebrik ediyorum” şeklinde konuştu. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, belediyeciliğin doğumdan ölüme kadar hayatın bütününü kapsadığını kaydetti. Erzurum'da hayata geçirilen bütün yatırımların ekip ruhuyla gerçekleştiğine dikkati çeken Başkan Sekmen, “Biz; Devletimizin, Milletvekillerimizin, Belediye Meclisimizin, Belediye Başkanlarımızın desteğiyle ve güzel bir ekip ruhuyla bu projeleri tek tek hayata geçirdik” dedi.

Başarıda 4 temel unsur

Başkan Mehmet Sekmen, “Bizler medeniyet şehri Erzurum'un geçmiş ve geleceğini tarihi misyonunda barındıran kadim kültürünü korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına 4.5 yılda önemli çalışmalara imza attık” şeklinde kaydını düştü. “Çalışmalarımızı iktisadi planlama, şehir planlaması ve kentsel dönüşüm, üretim ve yatırım olmak üzere 4 temel saç ayak üzerine kurduk” diyen Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: “Mali disiplini esas alan yönetim tarzımız sayesinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi tıpkı Erzurumspor'da olduğu gibi 3 yıl üst üste 30 Büyükşehir Belediyesi arasında Türkiye birincisi oldu. Şehirleşme her şeyden önce iktisadi ve sosyal planlama gerektirmektedir. İşte bu planlama sayesinde 4.5 yılda 500 projeyi hayata geçirdik. Erzurum'un edebi ve ilmi hayatına yaptığı hizmetlerle katkı sunan Prof. Dr. Rıdvan Canım hocamızın adını taşıyan eğitim merkezimizde kütüphane, derslikler, atölyeler, fitnes salonu, bilgisayar odaları ve birçok sosyal donatı birimleri bulunmaktadır. Şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına renk katan Erzurum Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları, bugün gelinen noktada örgün eğitimi tamamlayan ve kent istihdamına yön veren bir konuma ulaşmıştır.” Konuşmaların ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 4.5 yılda hayata geçirdiği eğitim yatırımlarından biri olan ESMEK'lerin 16'ncısı Prof. Dr. Rıdvan Canım Eğitim Merkezi'nin açılışı yapıldı.