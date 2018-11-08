Çakır'dan Ankara çıkarması

MHP'den Aziziye Belediye Başkanlığı'na aday adayı olan Mehmet Musa Çakır, başvurusunu parti genel merkezine yaptı. MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret eden Çakır, başvuru formunu ise, Genel Başkan Yardımcısı Sadri Durmaz'a teslim etti. Çakır, daha sonra Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Klavuz‘u da ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Yerel seçim atmosferi hız kazanırken, MHP'den Aziziye Belediye Başkanlığı'na aday adayı olan Gazeteci Mehmet Musa Çakır da, resmi başvurusunu yaptı. MHP Genel Merkezi'ne çıkarma yapan Çakır, önce Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek duasını aldı. Ardından resmi başvuru evraklarını MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadri Durmaz'a teslim eden Çakır, Ankara temaslarına Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve aynı zamanda MHP Mersin Milletvekili olan Olcay Klavuz'la bir araya gelerek devam etti.

AZİZİYE DEMEK; ERZURUM DEMEKTİR

Aziziye'nin Erzurum'un giriş kapısı olduğunu vurgulayan Mehmet Musa Çakır, “Ilıca ve Dadaşkent'i içerisine alan bölge, aslında Erzurum'un kendisidir. Erzurum demek Aziziye demektir, Ilıca demektir, Dadaşkent demektir” ifadelerini kullandı.

Resmi başvurusunu yapmak için geldiği Ankara'da, MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli ile de bir araya geldiğini söyleyen Çakır, “Bilge liderimizin duasını aldık, başarı niyazına muhatap olduk. Resmi başvuru evraklarımızı da, Genel Başkan Yardımcımız Sadri Durmaz Beyefendi'ye teslim ettik. Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Olcay Klavuzla'da bir araya gelerek, Erzurum'u ve seçim gündemini konuştuk. Mevla çıktığımız yolu hayırlı ve mübarek eylesin” dedi.