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  •  » Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Bayram Dolayısıyla Bir Kutlama Mesajı Yayınladı.
23 Haziran 2017 19:31

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Bayram dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Bayram dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, Bayram dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

23 Haziran 2017 19:31


Kılıç, Ramazan ayının ardından, bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını, zorlukların birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenerek dayanışma içerisinde aşılabileceğini ifade ederek, "Mübarek Ramazan ayını geride bırakırken ilçemizde, şehrimizde ve ülkemizde sevgi, kardeşlik, huzur, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayramı daha birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.


Başkan Kılıç, bayramın dargınlıkların unutulduğu günler olduğunu belirterek, “Bayramlar milletimizin bir arada


yaşama ve aydınlık bir geleceği bir arada kucaklama arzusunun tazelendiği günlerdir. Yine bayramlar dargınlıkların unutulduğu, insanların birbirleriyle kucaklaştığı özel günlerdir. Barışı ne kadar çoğaltabilir ve hayata yayabilirsek, dünya o kadar güzelleşecektir. Bayramın getirdiği güzel duyguların, ailelerimizin ve tüm sevdiklerimizin hayatlarının her anına yansıması dileğiyle Çatlı ve Erzurumlu hemşehrilerimin bayramını kutluyor, bu mübarek günlerin tüm insanlığa mutluluk, huzur getirmesini temenni ediyorum" dedi.




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