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21 Mayıs 2018 11:15

Çene eklem problemlerine dikkat

Diş Hekimi Yalçın Genç, çene eklemlerinin tam açılmama, hiç açılmama, çene açıldıkça yerinden çıkma gibi fonksiyon bozukluklarını kapsadığını söyledi.

Çene eklem problemlerine dikkat

21 Mayıs 2018 11:15

Genç, “Eklemin onarımı, eklemin ortadan kaldırılması ve suni bir eklem oluşturulması gibi girişimlerle sorun çözümlenir” dedi.


Temporomandibuler Eklem (TME, Alt çene eklemi) ve çiğneme kaslarını tutan ağrı ve fonksiyon bozukluğu sendromu olduğunu anlatan Diş Hekimi Yalçın Genç, “Eklem yüzeyi ve disk arasındaki uyum bozulmuştur. Çene eklemi bozuklukları, günümüzde yaygın bir kesimi etkisi altına almış durumdadır” diye konuştu.


Diş Hekimi Yalçın Genç, alt çene eklemi fonksiyon bozukluklarının nedenlerini ise şöyle aktardı;


“Çenelere yada eklem bölgesine gelen direkt travma (kaza ya da darbe sonucu); Tek taraflı çiğneme alışkanlığı; Diş eksiklikleri; Diş sıkma ve gıcırdatma; Stres, depresyon vs; Fizyolojik olmayan diş kapanışı; Eklemin gelişimsel defektleri(hipoplaziler vs.); Dejeneratif eklem rahatsızlıkları, osteoartritis, artrozis; Otoimmün hastalıklar, romatoid artrit, lupus.


Diş Hekimi Yalçın Genç, “Çene eklem rahatsızlığını nasıl hissedersiniz?” sorusuna ise; “Her yutkunuşta, esnemede, çiğnemede, konuşmada ortaya çıkan batıcı ve şiddetli bir ağrı olabileceği gibi, sürekli ve donuk bir ağrı da olabilir. Ağrı, eklemin yer aldığı, hemen çene önündeki bölgede olabileceği gibi birçok yere de yansıyabilir. Ağrı, ekleme yapışan kaslarda spazm oluşturarak yüze, başa, kulağa ve çeneye yansıyabilir” şeklinde cevap verdi.


Diş Hekimi Yalçın Genç, tedavi seçeneklerinin ise; Hasta eğitimi ve koruyucu tedavi, Splint tedavisi, İlaç tedavisi, Egzersizler, Fizik tedavi, Manipülasyon, Psikiyatrik destek; Geç kalınmış vakalarda ise ileri tedaviler le mümkün olabileceğini kaydetti.




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