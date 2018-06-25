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25 Haziran 2018 12:54

Çocuklar için spor vakti

İl Spor Merkezleri kapsamında ücretsiz yaz spor kurslarına 29 Haziran’da start verecek.

Çocuklar için spor vakti

25 Haziran 2018 12:54

29 ayrı spor branşında, hedef yaz tatilinde il dışına çıkamayan 15 bin dolayında gence spor yapma keyfi yaşatmak.


Bu yaz yüzlerce minik ve genç öğrenci, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün sağladığı bu imkanlarla İl Spor Merkezleri Yaz Spor Kurslarında spor yaparak, zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak duracak.


29 Haziran 2018 Cuma günü saat 14.00’da yapılacak olan açılış töreni ile birlikte 29 ayrı spor branşında minik ve gençlere ücretsiz spor kursları verilecek.


Koşabiliyorken koş projesi kapsamında, GHSİM’nin yaz spor kursları gençler için büyük bir fırsat olacak. 29 ayrı spor branşında 29 Haziran 2017 tarihinde başlayacak olan ücretsiz yaz spor okulları açılışı ile birlikte spor kursları start alacak.


Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Spor Merkezleri Yaz Spor Kurslarına rekor katılım beklediklerini söyledi.


Taşkesenligil, Atletizmden, voleybola, yüzmeden okçuluğa, Karateden, taekwondoya, güreşten, masa tenisine, badmintondan, basketbola, tenisten, buz sporlarına, bisikletten, boksa, 29 ayrı spor branşında gençlere spor yaptıracaklarını söyledi.


TATİL COŞKUNUZ SPOR TUTKUNUZ OLSUN


Hedeflerinin yaz tatilinde il dışına çıkamayan en az 15 bin minik ve gence spor yapma imkanı sağlayacaklarını ifade eden GHSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Çocuklarımızın tatilin coşkusu, sporun da tutkusu olması için üzerimize düşen görevi yapacağız” dedi.


Yılın 12 ayı gençliğe spor imkanı tanıdıklarını, 3 ay boyunca da yüzlerce öğrencinin yaz spor kurslarında eğitim alacağını vurgulayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kurslara gösterilen ilgiden ve yaz spor kurslarına yapılan başvurulardan bir hayli memnun olduklarını söyledi.


ÇOCUKLARIMIZA SPOR BİLİNCİNİ AŞILIYORUZ


“Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sporu seven bir yapıda olmasını istiyoruz” diyen GHSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Atatürk’ün de dediği gibi sağlam kafanın sağlam vücutta olacağının bilinciyle küçük yaşta çocuklarımıza spor bilincini aşılamak için çalışıyoruz. Özellikle yaz mevsiminin tatil olması hasebiyle fırsat olduğunu biliyoruz. Bu nedenle çocuklarımıza sporla dolu dolu kurslar hazırlıyoruz” dedi.


SPOR KÖTÜLÜKTEN UZAKLAŞTIRIR


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Yaz Spor kurslarının çocukları kötülükten uzaklaştırdığına işaret eden Taşkesenligil, “Sporu seven yeni neslin birçok kötülükten uzak kalacağını biliyoruz. Bu nedenle spora teşvik ediyoruz. Yaz boyunca yüzlerce çocuğun spor tesislerimizde antrenörlerimiz nezaretinde kurs görecek olmaları bizleri mutlu edecektir” diye konuştu.


Taşkesenligil, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkıları ile Gençlik Merkezleri’nde de faaliyetlerin devam ettiğini belirterek, yaz aylarında özellikle bakanlığın organize ettiği deniz ve doğa kampları ile şehirler ve kültürler Yörelerimiz projeleri ile de gençlerimize iyi bir gezi imkanı sağlandığını sözlerine ekledi.




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