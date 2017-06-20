DAP destekleyeceği projeleri imzaladı

İmza töreni öncesi konuşan DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, protokolü imzalanacak 21 adet projeyle, 2017 yılında, Van’daki kamu kurumlarına toplam 10 milyon 851 bin TL destek sağlanacağını ifade etti. Protokol kapsamında 5 ayrı kurumu ilgilendiren projelerde aslan payının Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğunu dile getiren Başkan Demir, şöyle konuştu:

“Bu 21 projenin 16’sını Van Büyükşehir Belediyemizle yürüteceğiz. Bunun 9 tanesi Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama, 4 tanesi de Hayvan İçme Suyu Göleti dediğimiz projeleri kapsamakta. Ayrıca Hayvancılığın altyapısının geliştirilmesi kapsamında da 2 tane projemiz var. Bir de Ruhsatlı Canlı Hayvan Pazarımıza destek verdik. Bu sene Van’daki projelere sağlamış olduğumuz desteğin toplam tutarı 10 milyon 851 bin liradır.”

Küçükbaş hayvancılığın deposu olan Van’da, ilk defa, Atatürk Üniversitesi ile işbirliği içinde Koyun Banyoluğunu üreterek, DAP İdaresi’nin sorumluluk alanında bulunan 15 ile dağıtılacağını söyleyen Başkan Demir, DAP İdaresi’nin kuruluşundan bu yana Van’da 87 projenin desteklendiğini ve bunun için 39 milyonluk bir ödeneği Van için kullandırdıklarını belirtti. Demir, zaman içerisinde bu desteklerinin daha da artacağını söyledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili İbrahim Taşyapan, yaptığı açıklamada, ildeki projelere verdiği desteklerden dolayı DAP idaresine teşekkür ederek, işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti. Vali Taşyapan, ”Valilik olarak çalışıyoruz ayrıca şimdi büyükşehir belediyesi olarak da çalışacağız. Daha önceki yıllarda da büyükşehir belediyesiyle DAP İdaresi belli projeler yürütüyordu ama biz bu yıl bu işbirliğini daha geliştiriyoruz. Biz de yükün altına girerek hem yöremize güzel şeyler kazandırmaya çalışıyoruz hem de bu konuda DAP İdaresi de bize gerekli desteği veriyor. Ben DAP İdaresine ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Tabii ki çok hizmete ihtiyaç olunca kaynakları ne kadar da harcasak yeterli diyemeyiz. Onun için imkanlar ölçüsünde ilimize sağlanacak kaynakların da her zaman artırılmasını da talep etmekteyiz. Yeni desteklerini de bekliyoruz. Biz bu konuda her türlü işbirliğine de açığız. Ben tekrar Kalkınma Bakanlığımıza ve DAP İdaremize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Vali İbrahim Taşyapan ve DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, hazırlanan protokolü birlikte imzaladılar.

Van Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen protokol imza törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ile projeleri desteklenen kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.