Sivil Toplum Kuruluşlarının temel sorunlarının dile getirildiği toplantıya Bölge STK’larından da katılım olması sonuç odaklı kararlar alınmasında etkili oldu.

Elazığ merkezli gerçekleşen toplantıda STK’ların bölgede yaşadığı problemler yanı sıra Gençlik Spor bakanlığının proje destekleri görüşüldü. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sivil Toplum Kuruluşları Daire Başkanı Osman Çetiner ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı M.Tayyip Kahyaoğlu’nun da katıldığı toplantıda, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı tüm gençlik merkezlerini, STK’ların aktif olarak kullanması gerektiğinin altı çizildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Elazığ İl Koordinatörü Hayrettin Karakaya şunları söyledi; "Bölgede ki Sivil Toplum Kuruluşlarının sorunlarına tam temas eden çözüm odaklı toplantıların gerçeklesmesi bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir. Malatya, Bingöl, Tunceli gibi illerimizinde katılımı ile gercekleşen toplantımızın benzerleri diğer illerimizde de gerçekleşmesi hususunda görüş birliğine vardık. Bakanlığımızın STK’lar için eğitim proje desteği olarak 8 bin TL’lik bir bütçe ayırması bölgede ki STK’cılık faaliyetlerini hareketlendirecektir. Bu ve benzeri toplantılarımızın sonuçlarının 2018 yılı Araştırma raporumuzda da yer alacağını belirtmek isterim. Sivil Toplum anlayışının bölgede gelişmesi için ciddi gayretler gösteren Gençlik Spor Bakanlığımıza teşekkürü bir borç biliriz."