Deligöz “Yaparsa yine Ak Parti yapar”

Adalet ve Kalkınma Partisi olarak 16 yıl önce milletimiz için yola çıktıklarını belirten Deligöz “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Genel Seçimler Seçim Beyannamesi açıklayarak diğer partilerin umutlarını yok etmiştir. Gerek Erzurum’umuz için gerekse ülkemiz için dolu dolu bir beyanname ile sahalara geçiyoruz. Seçim beyannamesi ve manifestomuz da Erzurum’umuz için yapılacak projeler yer almıştır. Cazibe merkezlerine yapılan yatırımlar, Ovit Tüneli (Rize-Erzurum, 14,7 km), Kop Tüneli (Erzurum-Bayburt arası, iki tüp, 6.500 m.), Dallıkavak Tüneli (Erzurum-Rize arası, iki tüp, 3.100 m.), Kırık Tüneli (İspir-Erzurum, iki tüp, 7.100 m.), Erzincan-Erzurum-Kars Hızlı Tren Projesi, Erzurum ve Erzincan Tramvay Hattı ve DAP katkıları bulunmaktadır. Erzurum’da kış olimpiyatlarının yapılması ve Erzurum’un kış sporları başkenti olması için gayretlerimiz devam edecektir. Şu anda proje aşamasında olan bütün işlerimizin takipçisi olacağız ve bir an önce bitirilmesi için elimizden geleni yapacağız. 24 Haziran’a kadar ve sonrasında durmadan çalışacağız. 24 Haziran seçimleri için yine milletimizin huzurundayız. Şükürler olsun ki yaptığımız çalışmalar ile milletimizin yüzüne ak bir anlayışla bakabiliyoruz. AK Parti olarak 2002’den bu yana yaşadığımız büyük demokratik dönüşümün oluşturduğu siyasi olgunluk, bilgi ve tecrübe birikimimizle, hepsi birbirinden değerli, yetişmiş kadrolarımızla yeni dönemde de ülkemize ve milletimize yeni bir hamle yaptıracak zorlu hedeflere koşmak için hazırız. Ülkemiz, gelecek olan yeni yönetim sistemiyle birlikte AK Parti iktidarımız ve istikrarı kalıcı hale gelecektir. Siyasi istikrar beraberinde ekonomik istikrarı da getirecektir. Böylece 2023 ve ötesine geçen hedeflerimize çok daha kolay ulaşma imkânına kavuşmuş olacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisimizde yoğun bir 26. dönemin ardından bir seçim maratonuna giriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinde iki önemli ve yoğun komisyonda görev almaktan ve bu komisyonlarda Erzurum’a katkı sağlamaktan dolayı mutluyum. Biz bu yolda gücümüzü her zaman olduğu gibi milletimizden alıyoruz. Milletimizin hayır dualarıyla yeni bir dönemin daha perdesini aralamayı arzu ediyoruz. Başbakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ liderliğinde 27. Dönem için AK Partimizden birbirinden değerli milletvekili adayı arkadaşlarımız bulunmaktadır. Her bir milletvekili adayımıza çıktıkları bu kutlu yolda başarılar dilerim. Milletvekili aday listelerinin açıklanmasından bu ana kadar tarafıma ulaşarak duygularını ve hakkımdaki olumlu kanaatlerini paylaşan yüzlerce hemşerime şükranlarımı sunarım. Bizler AK şuur ve AK zihniyetimizle, AK Partimiz ve halkımızın hizmetindeyiz. Son olarak seçim beyannamemizde yer alan seçim sloganımızda dediğimiz gibi “yaparsa yine AK Parti yapar”, diyorum, Mübarek Ramazan Ayının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.