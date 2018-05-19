Milli Mücadelemizin başladığı tarih olan 19 Mayıs’ı sadece askeri açıdan değerlendirmenin yetersiz olacağını belirten DES Genel Başkanı İshak Çelebi, “Vatanımızın kurtuluşu ve bağımsızlığında çok önemli bir hadise olarak Milli Mücadele, emperyalizme, manda ve boyunduruğa dur demek, özgürlük ve onur için birlik ve beraberlik içinde mücadele vermek, kardeş olduğumuzu hatırlatmak gibi bir şuur da kazandırmıştır. Geleceğimiz, gençliğimize Milli Mücadeledeki kardeşlik ruhunu kavratmaktan ve kadim medeniyetimizin derin şuurunu hatırlatmaktan geçecektir. Bu ruhu kavramanın ilk ve en etkili yolu da yabancıların telkin ve kontrolünden uzak, milli hedef, amaç ve ihtiyaçlarımıza hizmet edecek milli bir eğitim politikası oluşturmaktır. Gençlik bu sayede dünyadaki zorbalığa karşı çıkacak donanım ve şuura sahip olacak, adalet, barış, kardeşlik ve özgürlük için en ön saflarda mücadele ederek tarihi misyonuna kuşanacaktır” dedi.

Çelebi, açıklamasında daha sonra şunları kaydetti; “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının ülkemize, gençliğimize ve halkımıza barış, huzur ve saadet getirmesini diliyorum. Emperyalizme karşı Dünya milletleri içerisinde ilk isyan ve ilk karşı çıkışın şanlı bir örneği olan Milli Mücadelenin yıldönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şanlı kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi minnetle, şükranla ve rahmetle anıyor; Türkiye’deki, bölgemizdeki ve Dünyadaki her türlü sömürü ve vahşete karşı dirençli ve şuurlu olmak konusunda çok ümit var olduğum gençliğimizin bayramını kutluyorum."