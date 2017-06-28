Aydan Coşkun Ateş, dişlerdeki yamukluk sorununa dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Sarıyer Ortodonti Diş Kliniğinden Aydan Coşkun Ateş, “Invisalign, dişlerinizi düzeltmek için telsiz ortodontik tedavi fırsatını sunan bir tedavi yöntemidir Invisalign tedaviniz, neredeyse görünmez, çıkartılabilir seri halinde üretilmiş ince ve pürüzsüz şeffaf plaklardan oluşur. Bu plakları iki haftada bir sıradaki seri ile değiştirirsiniz. Sadece sizin dişleriniz için özel üretilmiş plakları değiştirdiğinizde, dişleriniz azar azar, her hafta hareket eder, taki doktorunuz tarafından belirlenen final pozisyonlarına düzelerek ulaşana kadar. Invisalign’ın en iyi özelliklerinden biri, geleneksel tedavinin aksine yiyecek artıklarının ve bakteriyel plağın tutunabildiği metal bantlar, braketler veya teller kullanmamasıdır” dedi.

Invisalign’ın çıkartılabilirliği sayesinde ağız sağlığının korunabildiğinden bakteriyel plak birikiminin, diş çürüğünün ve diş eti hastalığının azaltılabileceğini kaydeden Ateş, “Lingual ortodontide olduğu gibi, sizin ve doktorunuz dışında kimsenin ortodontik tedavi gördüğünüzü anlamayacak olmasıdır. Gelişen teknoloji ile birlikte günümüzde uygulanabilen bu sistemin sizin ortodontik tedaviniz için uygun olup olmadığına ortodontist uzman doktorunuzun karar vermesi gerekmektedir” açıklamalarında bulundu.