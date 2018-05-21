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21 Mayıs 2018 11:06

Dişlere lazer sayesinde hızlı çözüm

Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, "Uygun lazer dalga boyu kullanılarak doğru dozlarla kullanımı önemlidir.

Dişlere lazer sayesinde hızlı çözüm

21 Mayıs 2018 11:06

Hamileler, çocuklar ve kalp hastaları da dahil olmak üzere herkeste kullanılabilir" dedi.


Lazer neden gerekli?


Diş Hekimi Zafer Kazak, lazerin dişlerde implant sonrası şişlik ve ağrıyı minimuma indirmek için gerekli olduğunu ifade ederek, “Estetik diş hekimliğinde pembe estetik (doğru seviyede ve simetrik dişeti oluşturmak) için, dolgu yaparken çürük temizleme işleminde işlem sırasında ve sonrası ağrı ve komplikasyonu azaltmak ve anestezi ihtiyacını ortadan kaldırmak için, estetik diş hekimliğinde diş beyazlatma için, gömük diş çekimi sırasında kemik aşındırması yapmak için, dişeti hastalıklarının tedavisinde cerrahi işlemlere gerek duymadan tedavilerin tamamlanabilmesi için, kanal tedavisi işlemlerinde komplikasyon riskini azaltmak ve başarı oranını artırmak amacıyla dezenfeksiyon için, kas spazmına bağlı çene kilitlenmesi ve eklem problemlerinde düşük seviye enerjili lazer (DSLT -LLLT) uygulamaları ile kısa sürede rahatlama için, diş hassasiyeti tedavisinde hızlı çözüm için, uçuk (Herpes simplex) tedavisinde, aft tedavisinde, LLLT uygulaması ile cerrahi işlemler sonrası iyileşme döneminin daha kısa ve konforlu olması için yapılmaktadır” diye konuştu.




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