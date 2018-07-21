Düşük göz kapağı çocukları da vuruyor

Dr.Şeyda Atabay, düşük göz kapağı rahatsızlığının çocuklarda da etkili olabildiğini söyledi.

Göz kapağı ameliyatında belli bir yaş sınırının olmadığını ifade eden Dr. Atabay, “Hastalık amacıyla yapılan ameliyatlar bebeklerde bile yapılabilirken, estetik amaçlı sorunlarda ise genelde 18 yaş sınır kabul edilmelidir. Her hasta kendine özgüdür ve rahatsızlığı her hastada ayrı ayrı ele alıp değerlendirmek gerekir. Genelde kapak ameliyatları için en sık başvuru yaş ortalaması 30-50 yaş arası hastalardır. Bu hastalarımızda sorun genelde genetik kaynaklıdır. Ailenin diğer üyelerinde de başka benzer sorunlar vardır. Yaş ve yerçekimi etkisi ile problem zamanla daha belirgin olmaya başlar. Hastalarımızı bize getiren sebep çoğunlukla üst kapaklarda düşüklük ve alt kapaklarda torbalar sonucu yorgun görünüm rahatsızlığıdır” diye konuştu.

Yaş için belli bir sınır olmasa da kapak düşüklüğü olarak pitozis hastalarında çok daha erken yaşlarda tedavi planlamakta olduğunu kaydeden Atabay, “Genelde tek gözde düşüklüğe bağlı oluşan asimetri nedeniyle oluşturabilecek psikolojik sorunlar nedeniyle okul çağı öncesi tedavi önermekteyiz. Kapaklarda düşüklük genelde hastamızda hiçbir genetik problem olmasa da ileri yaşlarda kaçınılmaz bir sorundur. Ve oluşan düşüklük nedeniyle görme aksı engellenmekte ve görme bozulabilmektedir. Oluşan fazla cilt kıvrım dokusu nedeniyle kapağa bası oluşmakta ve gözlerde ağırlığa, göz kapaklarını açmakta zorlanmaya neden olmaktadır. Ve bu durumlarda çoğu hasta sorunun farkında değildir. Ve 50 yaş üzerinde belirgin bir kapak ameliyatı ihtiyacı duyulmaktadır. Ancak 50 yaşın üzerindeki hastalarımız kapak ameliyatlarına karşı isteksiz olabilmektedirler. Bunun her zaman bir estetik ameliyatı olmadığı, göz sağlığı ve görme sağlığı için yapılması gerektiği özellikle anlatılmalıdır. Bu gibi sebeplerden dolayı asıl ihtiyacı olan hastalarımıza ulaşmakta zorluk çekmekteyiz” diye konuştu.

Dr. Şeyda Atabay, “Alt kapak estetiği çoğunlukla genetik nedenli göz çevresinde torbalanma olan hastalarımızda gerekli olmaktadır. Yine bu durumda da 18 yaş üzerinde tedavi planlanabilir” dedi.