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16 Ağustos 2018 16:47

Emniyet’ten sahte para uyarısı

Erzurum’da vatandaşlar dolandırıcılık ve sahte para konusunda uyarıldı.

Emniyet’ten sahte para uyarısı

16 Ağustos 2018 16:47


Erzurum Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle vatandaşların sahte para, dolandırıcılık, hırsızlık ve yankesicilik gibi suçlara karşı bilinçlendirilmesi ve uyarılması maksadı ile Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan broşürler halkın yoğun olarak bulunduğu semt pazarları, AVM’ler ve Kurbanlık hayvan satış yerlerinde bilgilendirme çalışmaları ve broşür dağıtımı yapıldı.


Vatandaşların yaşanabilecek olumsuz durumlar karşısında 155 polis imdat hattını aramaları belirtildi.




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