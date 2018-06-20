Sevgi Ekiyor, ergenlik ve gebelik döneminde oluşan çatlaklara dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Sevgi Ekiyor, “Cilt çatlakları sık kilo alıp vermelerde, ergenlik ve gebelik dönemlerinde ortaya çıkabiliyor. Esasında hormonal bir problem olan deri çatlakları (stria) ciltteki kolajen dokunun parçalanması ve elastin liflerin hasarı sonucu meydana gelir. Kortizon kullanımı gibi aşırı durumlarda da ortaya çıkabilir. Cilt çatlaklarının kendi kendine geçmesi mümkün değildir ancak çatlağın oluşum şekli göz önüne alınarak değerlendirildiğinde etkisinin azaldığı durumlar görülebilir. Örneğin ergenlik veya gebelik döneminde oluşan çatlakların etkisinin azalması pek görülen bir durum değilken; kortizon kullanımı sonucu oluşan deri çatlaklarının etkisinin azaldığı, izlerin düzelme eğilimine girdiği görülebilmektedir” dedi.

Deri çatlaklarının oluşum sebeplerinin tam olarak bilinmediği için cilt çatlaklarının önlemeni şu an için mümkün olmadığını ifade eden Ekiyor, “Ama çatlakların erken fark edilmesiyle birlikte çatlak renginin beyaza dönmeden hafif pembe haldeyken dışarıdan uygulanan bitkisel yağlar, kremler vs. topikal ürünlerle etkileri kısmen azaltılabilir. Karbondioksit fraksiyonel lazer, epidermiste (cilt yüzeyi) ve dermiste (orta deri) hasar oluşturarak vücudun doğal cilt yenilenme mekanizmasını tetikler, ciltteki iyileşmeyi başlatır” diye konuştu.

Ekiyor, CO2 Fraksiyonel lazerin avantajlarını şöyle sıraladı:

“Ağrı acı hissi çok azdır. Günlük hayata dönme süresi kısadır. Doku reaksiyonu yok denecek kadar azdır.”

Uygulama sonrasında hafif kızarıklık oluşabildiğini kaydeden Ekiyor, “Geçicidir. Çoğunlukla gün içerisinde normal seyrine döner. Koyu ten rengine sahip kişilerde ciltte lekelenmeye sebep olabilir. Uçuk ve sivilcelenmeye sebep olabilir” ifadelerini kullandı.

Sevgi Ekiyor, “20-30 dk. arasında süren seanslar cildin yapısına göre 4-6 hafta aralıklarla uygulanır. Ciltteki problemin durumuna göre ve bünyedeki iyileşmeye bağlı olarak 3 -5 seans uygulanır. Radyofrekans, dermaterapi, karboksiterapi, PRP, GRP ile birlikte tedavinin etkinliği artırılabilir. Co2 fraksiyonel lazer uygulama sonrasında şikayetler genelde hafif ve geçicidir. Uygulama sonrası bir müddet güneş yanığı hissi oluşabilir. Hemen sonrasında rahatlamak maksatlı soğuk duş alınmamalıdır. Daha ılık sıcaklıklar seçilmelidir. Co2 Fraksiyonel lazer tedavisi sonrası makyaj yapılabilir, hafif nemlendiriciler sürülebilir. Ödem durumlarında buz paketleri ile soğutma faydalı olabilir. Uygulama sonrasında mümkün mertebe uzun bir süre ile direkt güneşlenmekten kaçınılmalı, yüksek faktörlü güneş koruyucular kullanılmalıdır” açıklamalarında bulundu.