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17 Ağustos 2018 23:04

Erzincan’daki silahlı kavgada ölen 5 kişiden 2’sinin cenazesi Erzurum’a getirildi

Erzincan’ın Tercan ilçesinde, kaymakamlık binası içerisindeki ilçe müftülüğünde öldürülen 5 kişiden 2’sinin cenazesi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Erzincan’daki silahlı kavgada ölen 5 kişiden 2’sinin cenazesi Erzurum’a getirildi

17 Ağustos 2018 23:04


Erzincan’ın Tercan ilçesindeki kaymakamlık binası içerisinde ilçe müftülüğü kadrosunda görevli F.A. diğer çalışanlar ile arasında çıkan tartışma sonucu kendisine ait tabanca ile önce evrak odasına, ardından müftü odasına giderek rastgele ateş açarak 4 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de ağır yaraladıktan sonra intihar etmişti.


Yaşanan olayda ölen 5 kişiden 2’si otopsileri yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirilirken, 1 kişi de otopsisi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayda ölen diğer 2 kişinin cesedi ise Erzincan Devlet Hastanesi Morgu’nda bekletiliyor.




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