Erzurum 4 ayda 78 marka çıkardı

Erzurum’da bu yılın nisan ayında 20, ocak-nisan ayları toplamında ise 78 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi. İlin 4 aylık ölçekte marka başvuru sayısı bölge toplamında yüzde 15.14lük pay oluşturdu.

Erzurum Marka Verileri

Erzurum’da bu yılın dört aylık sürecinde en fazla sayıda marka başvurusunun gerçekleştiği dönem 21 başvuru ile ocak ayında belirlendi. İlden ocak ayında 21, şubat ayında 17, mart ve nisan ayında ise 20 marka başvurusu yapıldı. İl marka başvuru sayısı iller sıralamasında ülke bazında 38, bölge ölçeğinde ise 3’üncü oldu.

DOSİAD Analizi

TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezi tarafından yapılan analizlere göre nisan ayında Erzurum’da 20, KUDAKA Bölgesinde 26, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 34, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 128 marka başvurusu yapıldı. 4 aylık süreçte ise Erzurum’dan 78, KUİDAKA istatistik Bölgesinden 111, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinden 145, Doğu Anadolu Bölgesinden de 515 marka başvurusu gerçekleşti.

Doğu Anadolu Bölgesi İlleri Sıralaması

Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla sayıda marka başvurusunun gerçekleştiği il Malatya oldu, Erzurum 3’üncü sırada yer buldu. Ocak-nisan ayları kapsamında Malatya’dan 146, Elazığ’dan 134, Erzurum’dan 78, Van’dan 52, Erzincan’dan 31, Kars’tan 15, Bitlis’ten 13, Ağrı’dan 11, Hakkari’den 9, Bingöl ve Muş’tan 8, Iğdır’dan 7, Tunceli’den 2, Ardahan’dan 1 marka başvurusu yapıldı.

Erzurum 38’inci Sırada

Erzurum bu yılın ocak-nisan ayları düzeyinde marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından Çorum ile birlikte 38’inci sırayı aldı. Ülkede marka başvuru sayısının en yüksek olduğu iller: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Adana, Kayseri, Mersin, Denizli, Muğla, Sakarya, Eskişehir, Hatay, Balıkesir, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Aydın, Trabzon, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Afyon, Çanakkale, Malatya, Mardin, Elazığ, Ordu, Isparta, Kütahya, Rize, Nevşehir, Edirne, Düzce, Çorum, Erzurum olarak kaydedildi.

Erzurum yine geçilmedi

Türk Patent ve Marka Kurumu(TÜRKPATENT) verileri Erzurum’un bilimsel araştırma düzeyi ve ekonomik performans yönünden diğer bölge illerine göre farklılığını ortaya çıkardı. Erzurum 2018’in ilk dört ayı düzeyinde bölgesinde en fazla sayıda patent başvurusunun yapıldığı il olurken, Türkiye illeri sıralamasında da mart ayına göre 2 sıra yükselerek 17’inci sırayı aldı.

Erzurum Patent Verileri

TÜRKPATENT verilerine göre Erzurum’dan nisan ayında 2, ocak nisan ayları kapsamında ise toplam 12 patent başvurusu yapıldı. İlden ocak ayında 3, şubat ayında 3, mart ayında 4, nisan ayında ise 2 patent başvurusu kaydedildi. Erzurum’un 4 aylık düzeyde patent başvuru sayısı bölge toplamında yüzde 44.4’lük pay gösterdi.

Erzurum Lideriliğini Sürdürdü

Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde Erzurum patentteki liderliğini bu yılın ilk dört ayında da sürdürdü. 4 ayda 12 patent başvurusunun yapıldığı Erzurum’u 7 başvuru ile Malatya, 2 başvuru ile Elazığ ve Kars, 1 başvuru ile Erzincan, Muş, Tunceli ve Van illeri takip etti. Bölgedeki Ağrı, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Bayburt, Ardahan ve Iğdır illerinden ise patent başvurusu gerçekleşmedi.

Erzurum 17’inci Sırada

Erzurum patent başvurusu yüksekliği bakımından Türkiye illeri sıralamasında Balıkesir ile birlikte 17’inci sırayı aldı. Ülkede patent performansının en yüksek olduğu 20 il, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Manisa, Konya, Sakarya, Antalya, Gaziantep, Kayseri, Tekirdağ, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Eskişehir, Samsun, Aydın, Erzurum, Balıkesir, Afyon, Denizli olarak sıralandı.