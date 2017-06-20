Erzurum ASP Spor Kulübü buz hokey takımını kurdu

Doğu’da ASP İl Müdürlükleri arasında bir ilke imza atılarak kurulan buz hokey takımı Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu’nun düzenlediği Buz Hokeyi Minikler, Yıldız B ve Yıldız A kategorisinde yapılan Türkiye Şampiyonasında Erzurum’u temsil etti.

Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü ile Buz Hokeyi Federasyonu işbirliğinde geçen yıl devlet koruması ve bakımı altında bulunan 5-16 yaş aralığındaki çocuklara yönelik başlatılan "Buz Hokeyi Eğitimi Projesi" kapsamında bir süredir eğitim alan çocuklar "Minikler Türkiye Şampiyonası" müsabakalarında yer alarak, şampiyonaya katılma sevincini paylaştılar.

Beş gün boyunca toplam 82 maçın oynandığı 2017 Candan Liman Minikler ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda 14 kulüp, 24 takım ve 470 sporcu mücadele etti.

ASP İl Müdür Yardımcısı ve ASP Erzurum Spor Kulübü Başkanı Tamer Ekinci, Nene Hatun Çocuk Evleri sitesinden 12 çocuğun buz hokey takımda yer aldığını belirterek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü spor kulüpleri arasında doğuda ilk buz hokey takımını kurmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Gelecek yıl yıldızlar ekibini kuracaklarını belirten Ekinci, “Erzurum gibi kış sporları konusunda tesis bakımından önemli potansiyele sahip bir kentteki çocukların bu sporla tanışması için Buz Hokey Federasyonuyla iş birliği içerisindeyiz. Çocuklarımız şampiyonaya bir ay hazırlandı, buna rağmen önemli bir başarı sergilediler. Gelecek yıldızlar ekibini kuracağız, daha kapsamlı çalışmalar gerçekleştireceğiz. Çocuklarımıza her türlü desteği veren ve yoğun ilgi gösteren Buz Hokey Federasyonuna teşekkür ediyoruz" dedi.