Erzurum Filistin’e destek için yürüdü

Yoğun yağmur altında Narmanlı Cami’i önünde başlayan yürüyüş Havuzbaşı Kent Meydanında sona erdi. Yürüyüşe AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüşün ardından Erzurum Sivil Toplum Platformu’nu oluşturan dernek ve STK’ların ortak bildirisi okundu.

Eğitim-Bir-Sen Başkanı Mustafa Karataş tarafından okunan bildiride şu ifadelere er verildi;

“ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına tepki göstermek, Filistinli kardeşlerimizin düzenlediği Büyük Dönüş Yürüyüşüne destek vermek, büyük felaket Nakba’nın 70. yılını protesto etmek için Gazze’de yürüyüşe geçen kardeşlerimizin üzerine ateş açarak katliam yapan İsrail’i lanetlemek ve kınamak için buradayız. Terör devleti Siyonist İsrail, sırtını yasladığı Trump ile birlikte başlattığı kıyım, Gazzeli kardeşlerimizin ve tüm dünya Müslümanlarının kıyamı ile yeniden dirilişe dönüşecektir. Ey Kudüs, ilk kıblemiz, peygamberler otağı, namaz şehri, miracın şahidi... Sen Mekke’sin, Medine’sin, İstanbul’sun, Erzurum’sun. Sen özgür olmadıkça tüm şehirler tutsaktır. Sen bize emanetsin. Sen Selahaddin’in Rüyası, Kanuni’nin mirası, Abdülhamid’in Davasısın. İlk Kıblemiz ve sürekli Cihadımızsın. Kudüs’teki zulme susan dil, imanlı bir kalbe tercüman olmaz. Çünkü bu belde Allah’ın ayetlerinden ve peygamberlerimizden izler taşımaktadır. Allah’ın ayetlerinin ve Peygamberlerin izlerinin Siyonist eli kanlı katillerce kirletilmesine sesiz kalınamaz, sesiz kalmamalıyız.’’

İşgalci İsrail kutsalları çiğniyor

“İşgalci İsrail ve onların taşeronları kutsallarımızı çiğniyor, değerlerimizi ayaklar altına alıyor, insanlığı katlediyor. Seyretmeye devam mı edeceğiz? Hiç bir şey yapmadan yerimizde oturacak mıyız? Selahaddinleri bekleyerek mi ömrümüzü tüketeceğiz? Artık her birimiz bir Selahattin olacağız. Eli-kolu bağlı çaresiz oturmak Müslümanlara yakışmaz. Müslüman zalim karşısında eğilmez, zillet içinde yaşamaktansa izzet içinde ölmeyi tercih eder. Madem ölüm tek bir defa gelecek, o da neden Allah için olmasın?

15 Mayıs, büyük felaket Nakba’nın 70. yıldönümüdür. 70 yıldan beri Siyonist İsrail, Müslümanları kışkırtmak amacıyla Mescid-i Aksa etrafında yaşlı, genç, kadın çocuk demeden katliamlarına devam ediyor. Hedef, Müslümanları Filistin ve Kudüs’ten atmak; ilk kıblemizi ele geçirmek; uydurdukları vaat edilmiş topraklarda büyük İsrail’i kurmaktır. Bu kirli oyuna zalim Amerika’nın desteğini alarak yine 62 Filistinli kardeşimizi şehit etti. Yaralıların sayısı 2 bin 800 e ulaştı.”

Siyonist Katil Terör Devleti İsrail

‘’Dünyanın her bir yanından geleceğiz. Kudüs Fatihi Selahaddinler olacağız. İşgal ettiğin topraklardan atacağız. Çağın Ebabil Kuşları olacağız. Kudüs Müslümanların kırmızıçizgisi, insanlığın kadim silueti, bağımsız Filistin Devleti’nin başkentidir. Filistin asla yalnız değildir. Türkiye’deki bütün Müslümanlar mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir.”

Peygamber mirası kan ağlıyor

‘’Ey kalbinde zerre imanı olan Müslüman sana sesleniyorum. Dünyanın neresinde olursan ol, hangi ırkından ve kabilesinden olursan ol, ilk kıblemiz, Peygamber Efendimizin İsra yürüyüşüne çıktığı, çevresi mübarek kılınan, peygamberler mirası Kudüs kan ağlıyor. Ağlayan Kudüs değil ağlayan dünya Müslümanları. Kendimizi kurtarmak için Kudüs’ü Kurtarmalıyız. İnşallah üzerimizdeki ölü toprağını Kudüs davası ve sevdası kaldıracak. Artık susmayacağız. Haykıracağız. Evet, öyle bir haykıracağız ki tüm Din düşmanlarının Kalpleri titreyecek, Mescit-i Aksa Duvarlarında yankılanacak. Komutanı Muhammed (s.a.v)olan bu ümmet; boyun eğmeyecek, zillete üşmeyecek.”

Sizin saltanatınız da son bulacak

‘’Ey İşgalci Siyonist İsrail, ey İş birlikçileri, ey zalimler ve ey ve Müslüman coğrafyadaki destekçileri, şunu bilin ki geçmişte Firavun, Nemrut, Ebrehe nasıl helak olduysa, sizin de saltanatınız son bulacak ve cehenneme sürüleceksiniz. Diri diri toprağa gömdüğünüz çocukların hesabını vereceksiniz. Bizler bir ölür bin diriliriz. Her şehit Kudüs’e vurulan mühürdür. Şairin ifadesiyle: Bugün bir şehit kazandık Allah yolunda, yeryüzünün damarlarına kan verildi, kurban verdik bu davaya dirilmek için, bir çocuğun döktüğü süt dişleri gibi. Katil İsrail ve Yandaşları sanıyorlar ki, bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Hâlbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Allah’ın gazabından kurtulamayacaklar. Bütün dünya sussa da, milletimiz Filistin’deki haksızlığa, hukuksuzluğa ve işgale karşı susmayacaktır. Bugün burada Erzurum’da Kudüs dostlarıyla birlikte ABD’nin ve İsrail’in bu katliamlarına ve uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya, yanında olmaya devam edeceğimizi Tüm Dünyaya Haykırıyoruz. Türkiye’yi, Uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail’in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz. “

Okunan bildirinin ardından Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula’nın ettiği duayla birlikte program sona erdi.