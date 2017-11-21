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21 Kasım 2017 17:13

Erzurum Kids Aloud Anaokulu ilklerin peşinde

Erzurum’da faaliyet gösteren ve doğunun tek yabancı dil eğitim veren anaokulu Kids Aloud önceki gün düzenlediği tanışma yemeği ile öğrenci velileri ile bir araya geldi.

Erzurum Kids Aloud Anaokulu ilklerin peşinde

21 Kasım 2017 17:13

Okul idarecileri öğretmenleri ve öğrencilerinin katıldığı Abdurrahman Gazi Türbesi yerleşkesinde bulunan Divan restorantta düzenlenen yemek öğrencilerinde katılımıyla oldukça renkli geçti, Yaşları 3 ile 6 arasında değişen anaokulu öğrencilerin öğretmenleri ile olan diyalogları dikkatlerden kaçmadı. Okul yöneticisi İsmail Hakkı Günaydın yemek sonrasında yaptığı konuşmada velilerden öğrencilerin eğitiminde daha özenli ve dikkatli olmaları konusunda destek istedi. Günaydın, yabancı dil eğitim veren anaokulu kategorisinde bölgede ilk olduklarına dikkat çekerek böylesi kurumların varlığının önemine vurgu yaptı. Temmuz 2017 yılında Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile faaliyete başladıklarını söyleyen Günaydın, 3 yaşından gün almış öğrencileri kabul ettiklerini dile getirdi. Günaydın konuşmasını şöyle sürdürdü. “Çocuklarımızla konuşup okulun önemini anlatmalıyız. Hangi konuda eğitim öğretim aldıklarını onlara hatırlatmalıyız. Gerekirse öğretmenler ile de çocukların eğitimleri konuşulmalıdır. Unutulmamalıdır ki eğitim öğretim yalnızca okulla sınırlı kalınarak verilemez. Mutlak surette ailelerin takviyesine ihtiyaç vardır” diye konuştu.




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