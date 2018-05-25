Erzurum Protokolü Rektör Çomaklı’nın iftar davetinde bir araya geldi

İftar öncesi Üniversite Camii imamı Memduh Karslı iftar öncesinde kuranı kerim tilaveti verdi. Ardından ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı. İftarın ardından Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı konuşma gerçekleştirdi.

“Bugün Sizlerle İftar Programımızda Birlikte Olmaktan Büyük Mutluluk Duyduk.”

Misafirlere, iftar programına teşrifleri dolayısıyla teşekkür eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, “Kalplerin dirildiği, gönüllerin aydınlanıp coştuğu, nefislerin kırıldığı, insani vasıfların tekrar hatırlandığı, Ramazan ayının bu anlamlı iftar sofrasında sizleri tüm yönetici arkadaşlarım adına en kalbi duygularla selamlıyorum.” dedi.

Rektör Çomaklı, "İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle birlik ve beraberlik duyguları ile kenetlenmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Eğitimde, teknolojide, sağlıkta, ekonomide ve daha pek çok alanda başarılı olmanın en etkili yollarından biri de paylaşma, dayanışma ve birlik beraberlik ruhudur. Bu ruhu tesis etme ve güçlendirme yolunda tüm varlığımızla devletimiz ve devletimizi yönetenlerin yanında olduğumuzu belirtmek isterim.

Şükürler olsun ki, muazzam bir ruh ve gönül zenginliğine sahip olan bir milletin mensuplarıyız. Bu bereketli iftar vesilesi ile İslam coğrafyasında yaşanan olumsuzlukların son bulması ve tüm Müslümanların birlik ve beraberlik içinde yaşamalarını Yüce Mevlâ’dan niyaz ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın, bizleri Ramazan-ı Şerif’e kavuşturduğu gibi aynı şekilde Ramazan Bayramı’na da kavuştursun.” diyerek sözlerini tamamladı.