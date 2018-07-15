Erzurum’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü coşkusu

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin 2’inci yıldönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Erzurum’da başladı. Kutlamalar kapsamında 16 Temmuz sabahına kadar Cumhuriyet Caddesi’nde tutulacak demokrasi nöbetine Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu, Selami Altınok ve İbrahim Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile geldikleri alanda kurulan sahneden okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti. Herhangi bir parti bayrağının olmadığı cadde, Türk bayrakları ile kırmızı beyaza büründü.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı meydanın etrafı demir bariyerlerle çevrildi. Sahne önünde Demokrasi Nöbetine katılan engelli vatandaşlar için de özel bir alan ayrıldı. 20 bin bayrağın dağıtıldığı meydanda vatandaşlar Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının mini konserine bayraklarla eşlik etti. Vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Erzurum’da tuttuğu Demokrasi Nöbeti sürüyor.