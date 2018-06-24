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24 Haziran 2018 16:10

Erzurum’da karateciler hafta sonunda kuşak sınavı heyecanı yaşadı

Erzurum’da karateciler hafta sonunda kuşak sınavı heyecanı yaşadı.

Erzurum’da karateciler hafta sonunda kuşak sınavı heyecanı yaşadı

24 Haziran 2018 16:10

Türkiye Karate Federasyonu Erzurum İl Temsilciliği tarafından organize edilen sınavda, Çelebi Spor Kulübü’nde eğitim alan 150 karateci ter döktü. Haziran ayı kuşak terfi sınavına il genelinde 300 sporcu dahil olurken, Siyah Kuşak 1’inci Dan sınavı da dün akşam yapıldı.


Geleceğin yıldız sporcularını yetiştiren Çelebi Spor Kulübü’nde dün kuşak terfi sınavı yapıldı. Türkiye Karate Federasyonu İl Temsilcisi Ahmet Çelebi’nin gözetiminde gerçekleştirilen sınava, sadece Çelebi Spor Kulübü’nden 150 sporcu katılırken, il genelindeki diğer kulüplerle birlikte Haziran ayı kuşak sınavlarına katılım sağlayan sporcuların sayısı ise, 300’ü buldu. Karate kuşak terfi sınavında ter döken sporcular, hayli zor geçen sınavın ardından bir üst kuşağa terfi etmeye hak kazandılar. Sınavın sonunda minik karatecilere kuşakları Karate Erzurum İl Temsilcisi Ahmet Çelebi tarafından teslim edilirken, sınavda ve kuşak terfi töreninde Antrenörler Muhammet Çelebi, Emre Karataş, Özkan Kırıveroğlu, Serdar Bingöl ve Kadir Şık da hazır bulundu.


ERZURUM SPOR ALARNINDA PARLIYOR


Türkiye Karate Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi ve aynı zamanda Çelebi Spor Kulübü Başkanı olan Ahmet Çelebi, Erzurum’un artık spor alanında da adından sıkça söz ettirmeye başladığını belirterek, "Sadece belli başlı branşlarda değil, Erzurum artık sporun her dalında var ve hepsinde de önemli başarılar kaydediyor. Biz de bu sürece katkıda bulunuyor olmanın ayrıcalığını ve haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.


Haziran ayı karate kuşak terfi sınavına il genelindeki tüm kulüplerden 300’ü aşkın sporcunun katıldığını belirterek, Siyah Kuşak 1’inci Dan sınavını da dün akşam gerçekleştirdiklerini kaydetti. Çelebi, bu sınava ise il genelinde 18 sporcunun katıldığını kaydederek, "Böylece Haziran ayı sınavlarını da tamamlamış olduk. Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.


Öte yandan kuşak terfi sınavına sporcu çocuklarıyla birlikte katılan aileler de, Çelebi Spor Kulübü’nde büyük heyecan yaşadı. Sınava katılan çocuklarının performansını birebir izleme fırsatı bulan aileler, Kulüp Başkanı Ahmet Çelebi başta olmak üzere antrenörler Muhammet Çelebi, Emre Karataş, Özkan Kırıveroğlu, Serdar Bingöl ve Kadir Şık’a da teşekkür ettiler.




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