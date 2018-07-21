Erzurum’da konut satışlarında rekor düzey

İlde Haziran ayında 687, 2018’in ocak-haziran ayları döneminde ise 3 bin 605 konut el değiştirdi. İlde gerçekleştirilen konut satışları bir önceki yılın haziran ayına göre yüzde 44.6 oranında artış, 6 aylık ölçütte ise yüzde 6,36 oranında düşüş gösterdi.

ERZURUM HAZİRAN 2018 KONUT SATIŞ VERİLERİ

Erzurum’da Haziran ayında 298 ipotek, 389 da diğer yollardan olmak üzere toplam 687 konut satışı gerçekleşti. 2017 yılının haziran ayına göre ipotekli konut satışları yüzde 56,84, diğer yollarla yapılan konut satış sayısı da yüzde 36,49 oranında arttı. 2017 yılının Haziran ayında ilde 190 ipotek285 de diğer yollardan 475 konut satılmıştı.

ERZURUM OCAK-HAZİRAN AYLARI VERİLERİ

TÜİK verilerine göre, ilde ocak-haziran aylarını kapsayan 6 aylık ölçütte 3 bin 605 konut satıldı. Bu satışlardan bin 114’ü ipotek, 2 bin 491’i ise diğer yollardan gerçekleşti. 2017 yılının aynı dönemine göre ipotekli konut satış sayısı yüzde 17,0 oranında geriledi, diğer yollardan yapılan konut satış sayısı ise yüzde 0,63 oranında düştü. 2017 yılının aynı döneminde ipotek yoluyla bin 343, diğer yollardan ise bin 2 bin 2507 toplam 3 bin 375 konut satışı yapılmıştı.

DOSİAD ANALİZİ

DOSİAD Araştırma Merkezi analizine göre, bu yılın ocak-Haziran ayları kapsamında Erzurum’da 3 bin 605, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 4 bin 903, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 7 bin 645, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde 23 bin 182, Türkiye toplamında ise 646 bin 32 konut el değiştirdi. Erzurum’un bölge toplamındaki konut satış payı yüzde 15.55 oldu.

BÖLGE İLLERİ KONUT SATIŞ PERFORMANSI

6 aylık dilimde Malatya’da 4 bin 958, Elazığ’da 4 bin 301, Erzurum’da 3 bin 605, Van’da 2 bin 951, Bingöl’de bin 444, Erzincan’da bin 95, Kars’ta bin 26, Ağrı’da 967, Muş’ta 702, Iğdır’da 657, Bitlis’te 656, Tunceli’de 469, Bayburt’ta 203, Ardahan’da 92 ve Hakkari’de ise 56 konut satıldı. Erzurum konut satış performansı bakımından Doğu Anadolu Bölgesinde 3, Türkiye illeri sıralamasında ise 37’inci oldu.

KONUT SATIŞ İSTATİSTİKLERİ, HAZİRAN 2018

Türkiye’de 2018 Haziran ayında 119 bin 413 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları 2018 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 oranında artarak 119 bin 413 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 547 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 12 bin 78 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 6 bin 888 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari ve Ardahan, 39 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI

İpotekli konut satışları 2018 Haziran ayında 47 bin 648 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,3 oranında artış göstererek 47 bin 648 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 794 konut satışı ve yüzde 16,4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 84,6 ile Hakkari oldu.

DİĞER SATIŞLAR

Diğer satış türleri sonucunda 71 bin 765 konut el değiştirdi. Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 oranında artarak 71 bin 765 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 bin 753 konut satışı ve yüzde 17,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 62,1 oldu. Ankara 6 bin 676 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 778 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.

İLK SATIŞ

Konut satışlarında 57 bin 64 konut ilk defa satıldı. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 artarak 57 bin 64 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 47,8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 923 konut satışı ve yüzde 17,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 4 279 konut satışı ile Ankara ve 2 937 konut satışı ile İzmir izledi.

2. EL SATIŞ

İkinci el konut satışlarında 62 bin 349 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,6 artış göstererek 62 bin 349 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 bin 624 konut satışı ve yüzde 17 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 51,7 oldu. Ankara 7 bin 799 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 951 konut satışı ile İzmir izledi.

YABANCILARA SATIŞ

Yabancılara 2018 yılı Haziran ayında 2 060 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 2 bin 60 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran 2018’de ilk sırayı 764 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 525 konut satışı ile Antalya, 117 konut satışı ile Bursa, 83 konut satışı ile Ankara ve 74 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Haziran ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 315 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 228 konut ile İran, 169 konut ile Rusya Federasyonu, 139 konut ile Afganistan ve 110 konut ile Suudi Arabistan izledi.